La relatora pidió que la elección de los nuevos magistrados supremos se lleve a cabo según "criterios objetivos vinculados al mérito" y se ajuste al Estado de derecho y al derecho internacional, según dijo en un comunicado.

También expresó su preocupación con respecto a los criterios de evaluación de los candidatos, por considerar que favorecen trayectorias profesionales vinculadas al Estado y, especialmente, al Poder Judicial, sobre todo en el ámbito penal.

Satterthwaite instó a incorporar indicadores de integridad y conducta ética, como declaraciones de conflictos de intereses y de patrimonio, así como evaluaciones prácticas que permitan comprobar el conocimiento y dominio de los códigos de ética.

La experta también pidió que el proceso de selección y nombramiento de magistrados esté sometido al escrutinio público, con mecanismos que permitan a la sociedad civil y otras partes interesadas acceder a información, presentar observaciones fundamentadas y contribuir a la evaluación de las candidaturas.

En este sentido, destacó la publicación de una guía elaborada por once organizaciones venezolanas para facilitar la observación y participación ciudadana en la renovación del Supremo.

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Satterthwaite indicó que ha mantenido contactos con Venezuela sobre este asunto y reiteró su disposición a prestar apoyo durante todo el proceso.