A cierre de ayer miércoles, en los dos centros habilitados -en Caracas y la ciudad venezolana de Valencia- se habían registrado 11.521 votos, es decir, el 9,46 % de los 121.839 registrados en el censo.

Esa es cifra ya es superior, a falta de un día de votaciones, a los datos de participación de las anteriores elecciones de 2023, cuando votaron 8.831 personas en Venezuela con una participación del 7,49 %.

De hecho, el mayor día de votos registrados fue precisamente el miércoles, cuando según los datos facilitados por el consulado a EFE, votaron 1.978 personas en Caracas y 502 en Valencia.

El antiguo consulado de España en Caracas, que ha tenido que ser habilitado como centro de votación porque el actual sufrió daños tras el devastador doble terremoto del 24 de junio, ha registrado prácticamente todos los días largas filas de votantes.

También se ha registrado un número "muy marginal" de votos afectados por las medidas cautelares de la justicia española a algunos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, que les inhabilitó para votar. Esos votos se están recogiendo en una urna de cristal aparte, identificada con un cartel que pone 'LMD' (Ley de Memoria Democrática).

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Los españoles celebrarán el domingo 29 elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado. De la composición del nuevo Legislativo dependerá la elección del próximo presidente del Gobierno.

En el exterior, las votaciones se extienden hasta el 26 de noviembre.

Pedro Sánchez, el actual jefe del Ejecutivo, es el candidato del PSOE (socialistas), mientras que la derecha del PP está representada por Alberto Núñez Feijóo, a la izquierda del PSOE está el Frente Amplio (representado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau) y el candidato de la extrema derecha de VOX es Santiago Abascal.