La jornada estuvo marcada por el incremento de votantes y la incertidumbre sobre la validez de las papeletas emitidas bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como "ley de nietos".

Según informaron a EFE fuentes del Consulado General de España en Ciudad de México, durante las distintas jornadas electorales se habían contabilizado unos 10.000 votos en urna y se prevé alcanzar unos 12.000 sufragios presenciales antes del cierre definitivo a las 18:30 hora local, además de más de un millar recibidos por correo.

Estas cifras representan aproximadamente el 8 % del censo de residentes ausentes (CERA) en la demarcación capitalina, que asciende a 140.464 inscritos, superando el 6 % proyectado y duplicando los registros de las generales de 2023.

Durante el último día de votación, con una afluencia constante de electores en su mayoría mayores de 40 años, los nacionalizados por la llamada "ley de nietos" depositaron sus papeletas no en una urna convencional, sino en un sobre amarillo separado.

Dichos sufragios serán remitidos a las juntas electorales provinciales en España a la espera de que el Supremo resuelva si son válidos para los comicios del 29 de noviembre, un procedimiento que ha suscitado críticas entre algunos votantes y polémica en otras demarcaciones consulares por el formato utilizado para resguardar las papeletas.

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"Me parece un acto de fe maravilloso", afirmó a EFE Mario Zamacona, mexicano de nacimiento que votó por primera vez en unas elecciones españolas tras regularizar su documentación, al opinar sobre quienes votan sin saber aún si su voto será contabilizado.

En contraste, otros electores cuestionaron la medida y la legitimidad de ese voto, como Sergio Gutiérrez, quien consideró "justo que no sea válido" porque "hay gente que en muchos años nunca ha ido a España y así no debería votar".

Respecto a los cuestionamientos sobre la seguridad del voto exterior, la mayoría de los consultados expresó su confianza en el sistema consular, aunque algunos como Guillermo Salazar, español de origen venezolano, admitieron cierto recelo al señalar que "lo mejor es votar en las urnas allí, porque se pueden manipular muchas cosas".