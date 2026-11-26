Ormusa es una organización no gubernamental que, ante la falta de estadísticas oficiales sobre feminicidios en el país, donde este tipo de hechos no se catalogan como tal, monitorea medios de comunicación para el registro de casos.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó en marzo pasado una reforma a la Constitución y a varias leyes para permitir la pena perpetua en delitos como violación, homicidio y feminicidio.

Para Juárez, "a pesar de esta medida penal, que operó como una forma de espectacularización del castigo, en El Salvador no se ha logrado limitar o erradicar la violencia feminicida y las violaciones".

En este tiempo, la Fiscalía General solo ha informado de la condena perpetua para un adolescente por "violar en múltiples ocasiones a una niña" y en el apartado de estadísticas en su página web no se evidencian datos sobre este tipo de condenas.

"No es generando más penas o castigando a quien ya consumó cegar una vida que se logra reducir estos índices de violencia, sino tratando de evitar, con prevención, que estas vidas (de mujeres) puedan perderse", sostuvo la coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Ormusa.

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Juárez indicó que el riesgo de que una mujer sea víctima de feminicidio "ha sido ignorado y la falta de la debida diligencia para enfrentar esta situación solo ha hecho que se tenga una mayor exposición letal de victimización"

"Todavía es necesario que socialmente se entienda que la violencia contra las mujeres es un grave problema de seguridad y que ocupa todos los recursos posibles para atenderse de manera pronta y oportuna", dijo.

De acuerdo con estadísticas de Ormusa, en El Salvador se contabilizan al menos 23 feminicidios entre el 1 de enero y el 24 de noviembre del año en curso, de los que 13 casos son atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas.

Además, la organización advierte que, dejando de lado estos 13 casos, al menos 6 hechos fueron perpetrados por "la pareja de una persona conocida, conocidos y vecino".

"El mayor núcleo de riesgo de las mujeres está en la pareja, en la familia o en los entornos más de confianza, conocidos o vecinos, justamente donde las políticas de seguridad no están interviniendo", señaló Juárez

Además, compartió que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General a los que Ormusa ha tenido acceso, entre junio de 2025 y mayo de 2026 se registraron más de 15.800 denuncias de violencias contras las mujeres, de las que alrededor de 7.200 se trata de violencia sexual y unas 2.000 de violencia física.