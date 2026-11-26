El diario hongkonés South China Morning Post subraya hoy que esa postura defensiva se ha traducido en un repunte de las compras de deuda pública, lo que se traduce en un aumento de los precios de los bonos y en una rebaja de sus rendimientos, que son los retornos que un inversor esperar recibir cada año hasta su vencimiento.

La deuda soberana no ha sido la única beneficiada por esta coyuntura: los inversores están apostando también por acciones de empresas que ofrecen dividendos altos, por lo que el índice que mide los repartos a accionistas en la Bolsa de Shanghái acumula una subida de en torno a un 7 % este año, superando a los principales indicadores bursátiles del país.

Tras meses de euforia y asunción de riesgos ante el auge de la IA, los inversores comenzaron a cambiar de rumbo este verano al empezar a cuestionar la rentabilidad de las ingentes cantidades destinadas a la construcción de centros de datos, algo que se conjugó con las perspectivas negativas sobre la economía china.

La información apunta que ni siquiera el celebrado regreso de Jensen Huang al frente de la tecnológica estadounidense Nvidia tras su escándalo de amoríos y espionaje ha convencido a los inversores chinos, que siguen viendo obstáculos para el sector de la IA por los costes de financiación y el creciente escrutinio por parte de las autoridades.

La tendencia en Estados Unidos ha sido similar, con inversores recurriendo a bonos del Tesoro para refugiarse de las turbulencias bursátiles del sector tecnológico.

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No obstante, el panorama monetario marca una diferencia clave: si bien el mercado da por hecha una nueva subida de tipos en EE. UU., los analistas creen que la rentabilidad de los bonos chinos seguirá a la baja ante la debilidad de la demanda de crédito, una liquidez "abundante" y un interés "estructural" por los bonos a largo plazo.

Además, algunos bancos como el japonés Nomura están revisando a la baja las perspectivas de crecimiento de la economía china ante la debilidad del consumo y una contracción de la inversión mayor que la esperada, lo que favorecería las apuestas por activos defensivos.