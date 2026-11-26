En un comunicado, la UA afirmó que Youssouf "reconoce la importancia de la propuesta" para contribuir a los esfuerzos destinados a promover negociaciones en el país, un proceso que debe ser "inclusivo, liderado por los sudaneses y de propiedad sudanesa".

El jefe de la Comisión (secretariado) también dijo que estas conversaciones deben estar encaminadas a una "paz duradera" y a preservar la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país.

Youssouf reiteró "el compromiso inquebrantable de la UA con una resolución pacífica e inclusiva del conflicto en Sudán mediante el diálogo y la negociación, de conformidad con los principios consagrados en el Acta Constitutiva de la UA y los instrumentos pertinentes de la UA".

Por último, reafirmó su apoyo a los esfuerzos del presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien también ocupa la Presidencia rotatoria de la UA, para poner fin al conflicto.

El Gobierno sudanés rechazó este miércoles la propuesta del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, al acusarle de "parcialidad" y de brindar apoyo militar a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) sudanesas.

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Abiy se ofreció el martes a organizar un diálogo integral entre las partes implicadas en la devastadora guerra que sacude a su vecino del norte desde el 15 de abril de 2023, con el objetivo de lograr un "gobierno de unidad nacional".

Etiopía y Sudán se habían acusado mutuamente de apoyar militarmente a grupos armados opositores a los Gobiernos de ambos países, pero la tensión se disparó en mayo cuando Jartum llamó a consultas a su embajador tras acusar a su vecino del sur de facilitar incursiones aéreas de las FAR.

Jartum también acusó a Adís Abeba de permitir a los paramilitares sudaneses operar en su territorio, extremo negado por el Gobierno de Etiopía, que a su vez acusó a Sudán de apoyar al Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que el 23 de septiembre anunció una "guerra defensiva" contra el Gobierno central en esa región norteña etíope.

La oferta de Abiy se produjo después de los importantes avances anunciados en las últimas semanas por el Ejército sudanés en la región de Kordofán, en el centro-sur de Sudán, en dirección hacia la región de Darfur, principal feudo de los paramilitares.

Las últimas derrotas de las FAR coincidieron con numerosas deserciones en las filas de los paramilitares, que incluyeron tanto a tropas como a comandantes, algunos de éstos próximos al líder de los paramilitares Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hamedtí.

El conflicto en Sudán ha causado decenas de miles de muertos y el desplazamiento de alrededor de 14 millones de personas, convirtiendo al país en escenario de una de las mayores crisis humanitarias del mundo.