Esta nueva red fue presentada en el segundo Diálogo sobre Comercio e Inversión UE-CPTPP celebrado en Hanói, indicó la Comisión Europea en un comunicado, y celebrará su primera reunión a principios de 2027.

"Nos permitirá identificar antes los riesgos para las cadenas de suministro, intercambiar información con mayor rapidez y coordinar las respuestas ante las interrupciones. La nueva red celebrará su primera reunión a principios de 2027.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó que la propuesta implica que, al compartir la información con mayor antelación y cooperar más estrechamente, podrán anticiparse mejor a las interrupciones, reducir las vulnerabilidades y apoyar a las empresas.

"En un momento en el que se multiplican los retos en el entorno comercial mundial, esta iniciativa supone un paso concreto para reforzar la seguridad económica, mejorar la preparación ante interrupciones a corto plazo y respaldar los esfuerzos a largo plazo para diversificar el comercio y crear cadenas de suministro más resilientes", resumió la Comisión.

En concreto, reunirá a responsables de ambas partes para evaluar los riesgos de posibles interrupciones en las cadenas de suministro, así como las repercusiones de las interrupciones que ya se hayan producido.

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Asimismo, facilitará los debates sobre los retos que puedan afectar a las cadenas de suministro interregionales, así como el intercambio de buenas prácticas sobre cómo abordar riesgos específicos para el abastecimiento.

En este segundo Diálogo sobre Comercio e Inversión entre la UE y el CPTPP, los países exploraron formas de profundizar y avanzar en su cooperación en materia de comercio digital, con el objetivo de crear un entorno abierto, fiable y predecible para el desarrollo del comercio de bienes y servicios en la economía digital, explicó la CE.

Los miembros también acordaron desarrollar un enfoque para la cooperación y el intercambio de información sobre medidas medioambientales relacionadas con el comercio.

Además, encargaron la elaboración de un documento de referencia sobre la cadena de suministro y los servicios logísticos.