"Si sigue negándose a aplicar lo que ha decidido el propio Parlamento para mejorar la vida de los ciudadanos el primer ministro debe presentar ante el Parlamento a una moción de confianza para garantizar que la mayoría de los partidos, los representantes del pueblo, acepten este desvío, esta distorsión de la voluntad mayoritaria de la democracia y de la voluntad mayoritaria del pueblo portugués", dijo Ventura en una rueda de prensa.

Montenegro anunció el jueves en una entrevista televisiva que su gobierno no elaborará la lista de alimentos básicos que deberán quedar exentos del IVA ni aplicará los cambios en la fiscalidad de los alquileres impulsados por los socialistas, unas medidas aprobadas con el apoyo de la ultraderecha.

Ventura aseveró que su formación quiere evitar una crisis política, por lo que descartan presentar una moción de censura, pero fue muy crítico con la decisión del primer ministro y le dijo que "no es el rey absoluto del país, que hace lo que quiere, como quiere y de la forma que quiere".

"Por primera vez, nuestra democracia tiene un primer ministro que se atreve a acudir a la cadena pública de televisión para decir que no va a cumplir las decisiones del Parlamento. En otras palabras, no va a cumplir ni la ley ni la Constitución", manifestó.

En este contexto, preguntó al presidente portugués, António José Seguro, "si se siente cómodo con un primer ministro y un Gobierno que afirman que no van a cumplir la ley y lo dicen abiertamente", y afirmó que el de jefe del Estado no es un cargo "elegido para adornar, es elegido para decidir y tomar posición, es elegido para defender las instituciones".

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Seguro instó este jueves al Ejecutivo y al Parlamento a resolver sus discrepancias y evitó manifestarse sobre la posibilidad de solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre esas medidas.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, acusó a Montenegro de emprender un "ajuste de cuentas" con el Parlamento y las familias portuguesas, y lo acusó de actuar con "arrogancia" e "insensibilidad" ante las dificultades económicas de los ciudadanos y de mostrar una "actitud de venganza" hacia las familias y las empresas.

Con su abstención, el PS, tercera fuerza en el Parlamento, facilitó la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2027, en tanto que Chega, segunda fuerza del hemiciclo, votó en contra.