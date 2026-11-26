Lagarde advirtió a los líderes durante su intervención que los pagos mayoristas y minoristas con el euro digital, así como las infraestructuras de pago, son cruciales para reducir la dependencia de proveedores no europeos y salvaguardar la soberanía europea en el área financiera, según fuentes con conocimiento de la discusión.

En este sentido, reiteró su llamada a completar las negociaciones sobre la normativa que regulará el euro digital si este se pone en circulación, que comenzaron en julio entre los Estados miembros y la Eurocámara pero no han permitido todavía lograr un acuerdo sobre el texto final.

El BCE considera necesario que esta se adopte este mismo año para poder poner en marcha el proyecto piloto del euro digital a partir de la segunda mitad de 2027, con vistas a que la divisa electrónica pueda empezar a utilizarse en 2029 si la UE le da su visto bueno.

Por otro lado, Lagarde destacó los precios de la energía, la inteligencia artificial y los mayores tipos de interés a largo plazo a nivel global como factores determinantes para las perspectivas económicas europeas.

El más importante, a su juicio, ha sido el encarecimiento de la energía desde el inicio de la guerra en Irán, que ha empujado al alza la inflación y pesado sobre el crecimiento, a pesar de que la economía europea ha demostrado ser "más resiliente de lo esperado" a este choque.

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En este sentido, el papel europeo en el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido una de las razones por las que el crecimiento se ha sostenido "tan bien", según la francesa.

Al mismo tiempo, desde el inicio de la guerra de Irán los tipos de interés a largo plazo del área del euro han aumentado de manera notable, incrementando los costes del empréstito y afectando también al crecimiento, señaló Lagarde, quien consideró que parte de este movimiento se debe a que los mercados anticipan que los bancos centrales actuarán frente a la inflación.

No obstante, el principal factor que explica el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos es la fuerte emisión de bonos corporativos y estatales a nivel global, dónde las inversiones en IA también "desempeñan un papel importante", dijo, según las citadas fuentes.

Lagarde, que dejará la presidencia del BCE anticipadamente el próximo 7 de febrero, subrayó el progreso que ha logrado Europa para estar "más integrada" y ser "más soberana" durante los casi siete años de su mandato.

Esta será, salvo sorpresa, la última cumbre europea en la que participará la exministra francesa como jefa del BCE, cuyo relevo al frente de la institución se debate precisamente en esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno.

Se prevé que su sucesor sea el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, favorito para un cargo que todavía le disputa el neerlandés Klaas Knot.