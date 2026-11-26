"En torno a la mesa del Consejo de Gobierno, pude comprobar de primera mano la inteligencia, la calidez y el buen humor de Pablo. Si se confirma su nombramiento, sé que estas cualidades le serán de gran utilidad como presidente del BCE", escribió en X.

La francesa, que dejará el cargo anticipadamente el 7 de febrero, trabajó de cerca con Hernández de Cos mientras este fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024 y, por tanto, miembro del consejo de gobernadores del BCE, así como en su actual puesto como director del Banco de Pagos Internacionales, institución con sede en Basilea destinada precisamente a prestar apoyo a los bancos centrales.

Lagarde felicitó también al economista alemán Markus Brunnermeier y la economista francesa Laurence Boone, que recibieron el apoyo de los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona para convertirse en miembros del comité ejecutivo del BCE en sustitución del irlandés Philip Lane y la alemana Isabel Schnabel, cuyos asientos quedarán vacantes en 2027.

"Si son confirmados, estoy convencida de que su experiencia y sus conocimientos supondrían una valiosa contribución al Consejo", escribió en la misma red social.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona respaldaron este jueves durante una cumbre en Bruselas la elección de Hernández de Cos, que se impuso al exgobernador del banco central de Países Bajos Klaas Knot, así como la de Brunnermeier y Boone, únicos candidatos para los otros puestos.

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Ahora se abre un periodo para consultar sobre los nombres con el propio BCE y la Eurocámara, que celebrará audiencias con los nominados, tras lo cual se prevé que los líderes de la UE den el visto bueno definitivo a la nueva cúpula del BCE en su cumbre de diciembre.