El operativo policial, que se extendió durante varias semanas, comenzó en el sur del país, desde donde los arrestados operaban para traficar y distribuir la droga, en su mayoría con destino a localidades del norte, como Tipasa, donde se produjeron las detenciones y la incautación de los narcóticos.

En el momento de los arrestos, los presuntos narcotraficantes se desplazaban en dos vehículos -también incautados- que usaban para transportar la droga hacia su destino final, desde donde se distribuía a través de intermediarios locales dedicados al menudeo.

En el transcurso de la operación también se incautó una cantidad de dinero en efectivo que no fue detallada, así como "armas de diverso calibre".

Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares y lugares donde hay menores, Argelia adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.

Hace dos semanas, las autoridades incineraron casi 11.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas, 1.135 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de 53.000 millones de dinares argelinos (350,26 millones de euros), según el Ministerio de la Defensa Nacional, que detalló que se trata de la sexta quema masiva desde 2023.