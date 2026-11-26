El barco 'Med Emre', propiedad de la naviera turca YMN, volcó durante la noche (hora de España) y se mantiene semihundido con la quilla al aire. En el siniestro, cuyas causas aún se desconocen, falleció un marinero turco y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

El buque, de 119 metros, transportaba el combustible por encargo de la petrolera española Moeve entre Algeciras y Barcelona.

Barcos del servicio español de salvamento marítimo se dirigieron al lugar, a 19 millas de Ibiza y a 57 millas de Valencia, para comprobar si se había producido un vertido contaminante.

La Capitanía Marítima de Valencia ha detectado una mancha irisada de 2,6 millas de extensión, pero considera que no procede ni de la carga del barco ni de sus propios depósitos.

Según la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, los tanques del buque están intactos y la mancha no aumenta.

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Por ello, las autoridades españolas creen que se trata de una "contaminación puntual", derivada probablemente de residuos oleosos que había en el buque.

La Capitanía Marítima seguirá vigilando tanto la evolución de la mancha como el estado del barco, que se desplaza lentamente a la deriva hacia el este, en paralelo a la costa del norte de Ibiza.

La Dirección General de la Marina Mercante ha dado tres horas al armador del buque para que presente un plan para remolcar y vaciar la carga.

Según la Capitanía Marítima de Valencia, el buque, construido en 2019, había pasado una inspección este mismo año en Italia, sin que se detectaran deficiencias.

La capitana marítima dijo que el barco parece estable, aunque no descartó la posibilidad que se hunda por completo.

Tanto el Gobierno español como las autoridades regionales han activado planes de emergencia para responder a un eventual vertido.

El vicepresidente primero y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, se trasladó a Valencia para participar en una reunión de seguimiento en el Centro de Coordinación de Salvamento.

El Gobierno regional de la Comunidad Valenciana ha pedido a las autoridades nacionales que simule un eventual vertido para conocer los puntos de la costa que resultarían más afectados.