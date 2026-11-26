Washington justificó estas posibles subidas arancelarias en el "exceso de capacidad" de las economías sancionadas que, según la Casa Blanca, golpean directamente a la industria y empleo estadounidense, además de denunciar prácticas comerciales que considera injustas y que desequilibran la balanza bilateral.

Los aranceles no serán inmediatos, ya que bajo la ley invocada para imponer estos gravámenes, el Gobierno estadounidense debe cumplir antes varios procesos, incluidas audiencias, consultas públicas y otros pasos.

China advirtió de que los nuevos aranceles pueden elevar la inflación mundial, alterar las cadenas de suministro y generar "riesgos sistémicos a largo plazo" para el crecimiento de la economía global.

El portavoz del Ministerio chino de Comercio He Yadong aseguró, en una rueda de prensa, que la investigación abierta por Washington bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio constituye un "típico acto de unilateralismo", "daña gravemente el orden económico internacional" y "viola seriamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

He rechazó además las acusaciones estadounidenses de "sobrecapacidad" industrial, y acusó a algunos países de utilizar ese argumento como "pretexto" para aplicar "políticas proteccionistas", y "politizar la competencia normal de mercado".

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Al otro lado del estrecho, Taiwán confía en que su gravamen vuelva a quedar en el 15 % no acumulable pactado a principios de año, según señaló este miércoles su Gobierno, que precisó que al no sumarse ni al arancel de nación más favorecida (NMF) ni al 10 % por trabajo forzoso, sitúa a la isla en la misma categoría que Japón, Corea del Sur, Suiza y la UE.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, calificó de "lamentable" el anuncio de los nuevos aranceles y rechazó la idea de que Japón distorsione el libre mercado o mantenga un exceso estructural de capacidad productiva.

Asimismo, Kihara subrayó que el archipiélago ha implementado de manera constante el acuerdo entre ambos países, que incluye la iniciativa de inversión estratégica, al tiempo que plasmó el deseo de Tokio de seguir manteniendo una comunicación fluida con sus homólogos estadounidenses.

Más cauto se mostró el ministerio de Comercio de Corea del Sur, que aseguró que "planea analizar detenidamente el informe" de Washington para "responder activamente a los procedimientos".

Seúl lo reflejó en un comunicado oficial, en el se comprometió a implementar "fielmente las medidas de seguimiento en virtud del acuerdo arancelario entre Corea y Estados Unidos", con quien, insistió, "mantiene una comunicación estrecha para garantizar, en última instancia, que se mantenga el equilibrio de intereses".

El Gobierno de Singapur se mostró decepcionado tras el anuncio, afirmando que la investigación del USTR no ha tenido en cuenta la estructura única de la economía abierta y dependiente del comercio de la ciudad-Estado, según recoge la prensa local.

Desde Hanói, el ministerio de Industria y Comercio de Vietnam afirmó que está trabajando con Estados Unidos para cerrar un acuerdo comercial "lo antes posible" y revertir el "arancel adicional máximo aplicable del 35 % a las mercancías importadas".

El Gobierno de Indonesia, por su parte, dijo que los "ministerios y organismos pertinentes coordinarán de inmediato medidas estratégicas con los agentes económicos y las asociaciones industriales" para "optimizar la lista de exenciones de productos y garantizar que el clima comercial bilateral" con "Estados Unidos siga desarrollándose de manera justa y mutuamente beneficiosa".

De forma similar se manifestó el Ejecutivo de Malasia, que "continuará dialogando y consultando con Estados Unidos para garantizar que la tasa arancelaria total aplicada" al país no supere el 19 %, según un comunicado en el que Kuala Lumpur destaca que "fue una de las primeras economías en suscribir el Acuerdo sobre Comercio Recíproco".

A la lista de sancionados se suman Camboya y Tailandia, también miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), bloque en cuya cumbre participó la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, en un clima de sintonía con sus socios regionales.