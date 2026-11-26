Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran que las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 6,74 billones de yuanes (1,01 billones de dólares, 921.671 millones de euros) en los primeros diez meses del ejercicio.

En el mes de octubre, estas compañías ganaron el 20,1 % más en términos interanuales, una tasa que supera en 5,7 puntos porcentuales la registrada en septiembre (14,4 %). No obstante, las cifras quedan por debajo de lo esperado por los analistas: el portal especializado Trading Economics esperaba que el acumulado saltase desde el 15,5 % de los tres primeros trimestres hasta un 16,4 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas compañías industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (unos 3 millones de dólares o 2,7 millones de euros).

El estadístico de la ONE Yu Weining apunta a la demanda de capacidad de computación vinculada a la inteligencia artificial (IA) como uno de los principales motores del crecimiento: hasta octubre, los beneficios del sector de la electrónica se dispararon nada menos que al doble, y aportaron 9,7 puntos porcentuales a la subida general del indicador.

Entre los ejemplos que cita el experto gubernamental figuran los sectores dedicados a la fabricación de fibra óptica, de ordenadores o de materiales especializados para electrónica, los cuales multiplicaron sus ganancias por 6,7, 4,1 y 2,2, respectivamente.

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Por su parte, las ganancias de la industria manufacturera de alta tecnología crecieron un 50,9 % entre enero y octubre, mientras que las de las industrias relacionadas con los metales no ferruginosos avanzaron un 71,7 %, impulsadas por la demanda de cobre y aluminio de los sectores de la IA y las 'nuevas energías', aunque también por la subida de ese último mineral a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Ese último factor también hizo que el sector del refinado de petróleo pasara de registrar pérdidas a beneficios, y que otros derivados como el de fibras sintéticas elevase sus ganancias en un 87 % ante el aumento de los precios internacionales del crudo.

Pese a la mejora de la rentabilidad -los costes por cada 100 yuanes de ingresos han caído un 0,42 %-, la ONE también indica que las cuentas por cobrar aumentaron un 10,5 % interanual hasta finales de octubre, mientras que el inventario de productos terminados creció un 12 %.

Reforzado aún más por los datos de octubre, el indicador se dirige hacia un segundo balance anual positivo tras poner fin en 2025 a tres ejercicios de descensos: las ganancias de las empresas industriales subieron el 0,6 % el año pasado, después de caer un 2 % en 2022, otro 2,3 % en 2023 y el 3,3 % en 2024.