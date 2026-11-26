"La ausencia de unos presupuestos nos llevaría al abismo", señaló Lecornu en un debate junto al presidente del Senado, Gérard Larcher, y al alcalde de Cannes y candidato al Elíseo, el conservador-liberal David Lisnard, en el congreso de la Asociación de los Alcaldes de Francia (AMF).

Recordó que el pasado año se pudieron adoptar los presupuestos gracias a un compromiso con los socialistas, que exigieron la suspensión de la reforma de las pensiones, y que entonces la situación no era tan mala como ahora porque no estaban las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que estalló a finales de febrero.

Ahora, subrayó, "tenemos una situación preocupante en los mercados" y eso se debe "en parte por la inestabilidad política" y a "las perspectivas de las elecciones presidenciales" que se celebrarán el 18 de abril y el 2 de mayo.

Unos comicios en los que la gran favorita de los sondeos es la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen.

Teniendo en cuenta que Francia tendrá que pagar unos 75.000 millones de euros por los intereses de la deuda, que se han disparado desde la guerra de Oriente Medio, el jefe del Gobierno señaló en que en esta situación conseguir la menor reducción de los tipos de interés sería "bueno".

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Y recordó que el próximo viernes por la noche la agencia S&P debe actualizar su calificación sobre la deuda francesa.

En ese contexto, insistió, "si no queremos una crisis financiera, tiene que haber unos presupuestos a tiempo".

Preguntado sobre la posibilidad de llevar a cabo una reforma para incluir en la Constitución una regla de oro que fijaría algún tipo de obligación para establecer una trayectoria de equilibrio de las cuentas públicas, sobre la que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha reconocido que se ha abierto una reflexión, Lecornu precisó que "no hay ninguna decisión tomada".

El primer ministro explicó que él "intelectualmente" está a favor, pero quiso puntualizar que aunque la reforma constitucional se llevara a cabo antes de las elecciones presidenciales, sus efectos prácticos tardarían en llegar y no podría estar en funcionamiento hasta 2029-2030.

"No hay que mentir a los interesados por la regla de oro", indicó antes de repetir que su objetivo sería establecer una regla plurianual, para buscar el equilibrio de las cuentas públicas en un horizonte de tres a seis años.

El proyecto de presupuestos para 2026 del Gobierno Lecornu no consiguió pasar el filtro de la primera lectura en la Asamblea Nacional y aunque se adoptó en el Senado, este jueves fracasó la primera tentativa para una aprobación por la comisión mixta entre las dos cámaras.

Ahora va a iniciarse una nueva lectura, en primer lugar por la Asamblea Nacional, que lo debatirá en el plenario el 7 de diciembre, pero las posibilidades de que se vote son muy reducidas.

Si eso ocurre el Gobierno tendría entonces la opción de adoptar los presupuestos por un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) que le expondría a una moción de censura inmediata, o antes de someterlos al voto, aprobarlos por ordenanzas para garantizar la continuidad del Estado. Pero entonces su continuidad también estaría en serio peligro.