Aunque la mayoría de los pacientes tratados en el centro para traumatismos de guerra Superhumans de Leópolis son soldados, también hay cientos de civiles que han recibido allí ayuda.

En una de las salas de rehabilitación física, algunos dan sus primeros y vacilantes pasos con prótesis, acompañados por el personal que les guía o realiza ajustes; otros, entre tanto, se ejercitan para recuperar la fuerza perdida.

"Antes me encantaba ejercitar las piernas en el gimnasio", contó a EFE Karina Ageyeva, de 25 años y que dedicó 12 años de su vida a la danza, después de un breve pero dificultoso desplazamiento sobre dos prótesis cortas.

Ageyeva, madre de un bebé de 11 meses, estaba saliendo de un supermercado en Sumi, en el noreste de Ucrania, cuando una bomba rusa cayó en las inmediaciones, matando a cinco personas e hiriendo a otras 49.

Ella no perdió el conocimiento y fue testigo de cómo su marido, también herido, se desmayó tras aplicarle un torniquete para detener la hemorragia en el lugar donde la joven había tenido la pierna.

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Un instructor médico que pasaba por allí le salvó la vida al ponerle otro torniquete en la segunda pierna, gravemente desgarrada.

Cuatro meses más tarde, Ageyeva está completando la primera fase de rehabilitación con dos prótesis cortas diseñadas para un entrenamiento inicial. Deberá regresar al centro dentro de dos meses para aprender a usar dos prótesis de longitud normal.

"Es muy difícil y se volverá más difícil todavía. Pero al menos ahora puedo moverme por el piso y cuidar de mi hijo", dijo Ageyeva durante una pausa entre dos sesiones. Su bebé, según señaló, ha sido una motivación clave para superar el dolor y el periodo de adaptación de su cuerpo.

La joven no tiene previsto por el momento regresar a Sumi, donde están la casa y el negocio de su familia, ya que se ha vuelto demasiado peligroso. Los drones rusos atacan vehículos civiles y pueden caer bombas en cualquier momento.

El número de víctimas civiles va en aumento en toda Ucrania, ya que el uso por parte de Rusia de drones con propulsión a reactor y misiles balísticos le permite amenazar a la población incluso en zonas que antes estaban consideradas relativamente seguras.

Según Naciones Unidas, en los primeros 10 meses del año han resultado heridos 17.218 civiles, un 68 % más en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que en octubre el número de civiles heridos, 1.981, casi duplicó la cifra del mismo mes del año anterior.

Los misiles balísticos siguen constituyendo una amenaza especialmente grave, en un momento en el que Ucrania espera aún a que llegue de Estados Unidos munición para los sistemas antiaéreos Patriot.

Fue un misil balístico el que explotó a 100 metros del lugar en Petropavlivka (sudeste) en el que se encontraba Katerina Zajodiakina, de 21 años, que sufrió una herida grave en el muslo.

Tras someterse a una operación tras otra y pasar varios meses confinada en la cama, medio año después del ataque empezó a dar los primeros pasos con una muleta. Más de un año después todavía necesita muleta y la esperan más meses de ejercicio para recuperar movilidad.

"Todos los planes que tenía han desaparecido. La clave es la recuperación. No sé qué pasará después", contó a EFE y mencionó que desde entonces muchos de sus amigos han huido de su ciudad.

A los civiles heridos les cuesta imaginarse cómo se desarrollará la guerra.

La situación de Ucrania en el frente ha mejorado y sus ataques de larga distancia se están volviendo cada vez más dolorosos para Rusia.

Sin embargo, las fuerzas de Moscú están intensificando los ataques contra zonas civiles y la capacidad de Ucrania para repelerlos se ve obstaculizada por los retrasos en el suministro de 60 misiles antiaéreos que Washington no ha enviado aunque ya están pagados, según dijo el presidente Volodímir Zelenski.

A las puertas de otro duro invierno con cortes de electricidad, el centro Superhumans, que depende por completo de los donativos, aspira a proporcionar a los civiles heridos un lugar en el que puedan recuperarse dentro de Ucrania, cerca de sus familias.