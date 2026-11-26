El paro, convocado por el sindicato de transporte RMT -Rail, Maritime and Transport-, empezará este mediodía y terminará a la misma hora del viernes, pero a media mañana ya se espera que empiece a disminuir la frecuencia de los servicios.

Esto tendrá un gran impacto en Londres, donde más de dos millones de personas usan a diario este medio de transporte.

Además de la huelga de hoy, hay programados paros los días 17 y 19 de diciembre; 4 y 6 de enero y 17, 23 y 25 de febrero.

Los conductores van al paro tras el fracaso de las negociaciones para resolver un conflicto relacionado con la implementación de una semana laboral de cuatro días manteniendo el mismo cómputo total de horas, algo que, según el sindicato, puede provocar más cansancio.

"A nuestros miembros se les está pidiendo que dediquen más tiempo a conducir trenes, que acepten turnos más largos e impredecibles y que renuncien a acuerdos que han sido negociados y defendidos durante muchos años", ha indicado el secretario general de RMT, Eddie Dempsey.