Los fideicomisos Sir Dorabji Tata Trust y R. D. Tata Trust, parte del bloque que en conjunto controla 66 % de Tata Sons, demandaron a la compañía y a seis de sus directores para invalidar el tercer mandato de cinco años de Chandrasekaran, aprobado el 17 de septiembre, informó la agencia india PTI.

En su escrito, reclamaron una indemnización de 650 millones de rupias (unos 7,7 millones de dólares) por daños derivados del presunto incumplimiento de los estatutos de la empresa y la vulneración de sus derechos como accionistas.

Los accionistas del grupo aseguran que la renovación se aprobó sin el respaldo mayoritario de sus representantes en el consejo, tal como exigen las normas internas de la sociedad.

En el trasfondo de la decisión está una batalla interna por una eventual salida a bolsa de Tata Sons, tras presiones regulatorias por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI).

Mientras la dirección ejecutiva de Chandrasekaran busca convertir la matriz en una empresa abierta y salir a bolsa, el bloque familiar de Noel Tata -presidente del grupo de fideicomisos Tata Trusts- propone reestructurarla para mantenerla fuera del mercado.

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La disputa ya provocó en septiembre que empresas que ya cotizan del conglomerado, como Tata Motor, perdieran unos 3.200 millones de dólares en un día.

Presente en más de un centenar de países con empresas que abarcan desde coches y alimentación hasta hoteles y tecnología, Tata registra una facturación anual de 185.000 millones de dólares y una capitalización cercana a los 277.000 millones.

La demanda se conoce el mismo día en que la junta directiva aplazó hasta el próximo lunes 30 de noviembre la reunión prevista para este jueves, en la que se debatirá la decisiva salida a bolsa de Tata Sons.