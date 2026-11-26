A diferencia de los primeros días con largas filas, la mañana de hoy EFE pudo presenciar menor flujo de votantes, pues desde el pasado sábado y hasta este jueves, los españoles residentes en Panamá -igual que en el resto de países con una demarcación consular- han acudido a votar presencialmente en la embajada.

"Estuvo muy organizado, fácil y rápido. No demoré ni diez minutos. Asegurado, metí mi voto y espero que todo llegue bien a Madrid. Estoy muy contento, espero que en España haya un cambio de rumbo. Exhorto a todos los españoles a votar", dijo a EFE José Dopeso, de 73 años, tras ejercer su derecho al sufragio.

Como Dopeso, desde la apertura de urnas el sábado los votantes han destacado un proceso ordenado y rápido basado en firmar la solicitud de certificado de inscripción en el censo; identificarse con el DNI o pasaporte para obtener dicho certificado; recoger papeletas y sobres para ir a las cabinas de votación y depositar el voto en la urna.

La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

En Panamá residen más de 20.000 españoles, siendo considerada la comunidad española más grande en Centroamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los españoles celebrarán el domingo elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, y de la composición del nuevo Legislativo dependerá la elección del próximo presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez, el actual jefe del Ejecutivo, es el candidato del PSOE (socialistas), mientras que el conservador PP está representado por Alberto Núñez Feijóo, a la izquierda del PSOE está el Frente Amplio, representado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y el candidato del ultraderechista VOX es Santiago Abascal.