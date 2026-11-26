El presidente del Consejo Europeo, António Costa, presentó a los jefes de Estado y de Gobierno su último borrador presupuestario, que no ha conseguido "cambiar mucho" las posturas de las capitales, según informaron fuentes comunitarias.

No obstante, otras fuentes destacan que en esta primera sesión "todos (los líderes) han convergido hacia la necesidad de tener un acuerdo antes de que acabe el año", así como que el resultado final "no estará muy lejos" de la propuesta del presidente del Consejo Europeo.

La reunión a Veintisiete ha sido disuelta tras este primer intercambio para dar paso durante el resto de la jornada a una serie de consultas por grupos en las que el exprimer ministro portugués -que ahora lidera las conversaciones- espera conocer más detalles sobre sus líneas rojas en cuanto al volumen total de las cuentas, el reparto entre capítulos y la introducción de nuevas fuentes de ingresos.

En estos encuentros también participará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y están previstas un total de siete reuniones con una duración de entre media hora y una hora cada una, explican las mismas fuentes.

Los contactos han comenzado con un encuentro de Costa y Von der Leyen con los líderes del grupo de los 'frugales' (Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Bélgica), seguido de otra reunión con los llamados 'amigos de la cohesión': Italia, Rumanía, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país no es parte de este grupo, ha participado en este segundo encuentro representando a España, cuyo presidente, Pedro Sánchez, no se ha desplazado a la capital belga por la campaña electoral.

También ha participado por Sánchez -y en nombre propio- en un tercer encuentro en el que el portugués y la alemana se han entrevistado con los mandatarios de las seis grandes economías del bloque (Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia).

La estrategia de Costa pasa por conocer la postura de todos los países reunidos en pequeños grupos y reunirá de nuevo a los Veintisiete sobre la misma mesa cuando haya terminado las siete rondas de conversaciones que tiene previstas, no antes de medianoche de este jueves al viernes.

En ese momento decidirán si prosiguen con las negociaciones durante el viernes o dan por finalizada una cumbre en la que nunca estuvo previsto intentar un acuerdo, puesto que el objetivo es intentarlo en la cita que los líderes tendrán los días 17 y 18 de diciembre.