El líder socialista instó al jefe del Ejecutivo a cumplir la ley y a recurrir al Tribunal Constitucional si alberga dudas sobre la constitucionalidad de las disposiciones aprobadas por la mayoría parlamentaria.

Montenegro anunció anoche en una entrevista televisiva que su Gobierno no elaborará la lista de alimentos básicos que deberán quedar exentos del IVA ni aplicará los cambios en la fiscalidad de los alquileres impulsados por los socialistas.

Carneiro advirtió, en declaraciones a los periodistas, de que la decisión del primer ministro dificultará todavía más la vida de las familias y las empresas portuguesas.

"La ley se aplica de forma especial al primer ministro, porque, de lo contrario, lo que está diciendo a los portugueses es que no cumplan la ley", sostuvo.

El dirigente socialista acusó a Montenegro de actuar con "arrogancia" e "insensibilidad" ante las dificultades económicas de los ciudadanos y de mostrar una "actitud de venganza" hacia las familias y las empresas.

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El PS, que con su abstención permitió la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2027, es la tercera fuerza parlamentaria de Portugal, con 58 de los 230 escaños de la Asamblea de la República, por detrás del conservador Partido Social Demócrata (PSD) de Montenegro, con 89 diputados, y de la formación de ultraderecha Chega, con 60.

Pese a la dureza de sus críticas, Carneiro aseguró que su formación, cuya abstención permitió sacar adelante los presupuestos, hará todo lo posible para garantizar la estabilidad política del país.

"Si Luís Montenegro está buscando una crisis, no será por el PS por lo que la tendrá", afirmó el dirigente socialista, quien evitó pronunciarse expresamente sobre la posibilidad de presentar una moción de censura.

Carneiro recordó que el anterior primer ministro socialista, António Costa, recurrió al Tribunal Constitucional para esclarecer sus dudas sobre la constitucionalidad de medidas aprobadas por el Legislativo.

El secretario general del PS defendió la sostenibilidad presupuestaria de las propuestas de su formación, cuyo impacto cifró en 90 millones de euros, frente a los aproximadamente 143.000 millones que contemplan los presupuestos.

Asimismo, recordó que, según un informe del Banco de Portugal, la exención del IVA a determinados alimentos aplicada en 2023 contribuyó a reducir la inflación y benefició especialmente a las familias con menores ingresos.

En materia de vivienda, defendió que las medidas socialistas permitirían reducir los alquileres, ofrecer incentivos fiscales a los propietarios y aumentar la oferta de inmuebles en el mercado del arrendamiento.

"El primer ministro debe cumplir la ley, porque es su deber. Si tiene dudas sobre algunas normas, debe pedir la fiscalización del Tribunal Constitucional y debe gobernar, porque para eso fue elegido", sentenció Carneiro.