"Me esperaba mucha más cola", dijo a EFE Carlos, de 40 años, que atribuyó a su carácter "typical Spanish" o "típicamente español" el haber esperado hasta las últimas horas del plazo para acudir a votar.

"He venido sin las papeletas, pero estaba todo muy bien organizado", agregó, en una jornada en la que, en comparación con días anteriores, no fue preciso esperar para poder votar, pese al trasiego constante de decenas de electores.

Paco no pudo acudir antes ya que tiene que abrir a diario el pequeño negocio que regenta en la capital alemana.

"Me han llegado todas las papeletas a tiempo... No es la primera vez que voto aquí en Berlín, llevo mucho tiempo, hay veces que no llegan. Este año me ha llegado todo y no ha habido ningún problema", explicó, satisfecho.

Alejandra, por el contrario, experimentó algunas complicaciones porque olvidó notificar al Consulado que se había mudado a otro piso.

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"Me cambié de piso en Berlín de un barrio a otro y no notifiqué en el CERA (el Censo Electoral de Residentes Ausentes) que me había cambiado de casa ... Entonces las papeletas me llegaron al primer piso, no al segundo al que me había cambiado", relató esta madrileña.

"No recibí absolutamente ninguna papeleta por error mio, así que recomiendo que si haces un cambio de piso también lo notifiques en el Consulado", advirtió.

Quien sí hubiera deseado recibir más información sobre el procedimiento de voto es Inés, una educadora infantil que trabaja en una guardería y que vota por primera vez desde el extranjero.

"He estado apunto de quedarme sin votar", lamentó frustrada, pues tenía pensado acudir el propio domingo a introducir el sobre en la urna y sólo de forma fortuita se enteró, a través de otra española, de que el jueves era el último día del plazo.

También para Gemar, una latinoamericana de 24 años y nacionalizada española de forma reciente en base a la conocida como ley de nietos, la experiencia ha tenido un tinte "triste", puesto que según explicó tuvo que introducir su voto en una urna aparte.

Criticó como "poco equitativo" que a ella y a otros descendientes de exiliados se les envíen las papeletas y al llegar a la urna se les separe como si fueran "de un rebaño diferente", sin saber si el voto terminará o no por ser aceptado y contabilizado.

El Tribunal Supremo español ha dejado en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los 163.355 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos, ante los recursos de los ultraderechistas Iustitia Europa y Vox.

"Tenemos derecho a votar como una persona normal", remachó sin embargo la joven.

En el Consulado de Berlín están registrados para participar en las elecciones generales unos 12.500 españoles residentes en la capital alemana y en los estados federados orientales de Brandeburgo, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Alemania hay registrados un total de 157.637 electores, lo que lo convierte en el sexto país en ese sentido, por detrás de Argentina, Francia, Estados Unidos, México y Cuba.