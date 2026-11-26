El presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladés (BGMEA), Mahmud Hasan, declaró a EFE que al menos 173 fábricas se vieron obligadas a declarar el jueves como día festivo, la mayoría en la zona de Gazipur, cerca de la capital, Daca, en medio de los disturbios laborales.

Estas se suman a las 147 fábricas que ya habían suspendido sus operaciones debido a las protestas que comenzaron a finales de octubre.

Medios locales informaron de que varios cientos de manifestantes intentaron bloquear una importante autopista el jueves por la mañana en señal de rechazo al salario mínimo propuesto, lo que llevó a la Policía a lanzar granadas sónicas para dispersarlos.

"Esperamos que los trabajadores vuelvan al trabajo a pleno rendimiento el sábado, tras el anuncio de la nueva estructura salarial, y que todas las fábricas reanuden sus operaciones", afirmó Hasan, añadiendo que las pérdidas por los cierres se estiman en 428 millones de dólares.

El miércoles, el Gobierno propuso un salario mínimo mensual de 17.000 takas (137 dólares) para los trabajadores del sector textil, tras casi un mes de protestas en las que se exigía un aumento salarial.

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El salario propuesto representa un aumento del 36 % respecto al vigente desde 2023, el incremento porcentual más bajo de las seis revisiones salariales del sector en los últimos años.

Una comisión de seis miembros, creada para determinar la nueva estructura salarial, aprobó la propuesta por 4 votos a favor y 2 en contra, tras intensas negociaciones entre los representantes de los propietarios de las fábricas y los trabajadores.

El Consejo Industrial de Bangladés (IBC), una federación de trabajadores, afirmó en un comunicado que el salario mínimo propuesto no satisfacía las expectativas.

Los trabajadores exigen desde finales de octubre aumentar el salario mínimo a 30.000 takas (241 dólares), casi el doble de lo acordado, alegando un aumento del costo de vida desproporcional a sus ingresos.

Las manifestaciones se tornaron violentas en numerosas ocasiones, lo que provocó la muerte de al menos dos trabajadores en los enfrentamientos.

"Siempre habrá problemas. Podemos resolverlos mediante el diálogo. Esperamos que los trabajadores vuelvan al trabajo por el bien del sector", declaró el ministro de Trabajo, Ariful Haque, en una rueda de prensa.

La BGMEA asegura que los compradores internacionales han desviado a otros países 59 millones de prendas de pedidos previamente confirmados, por un valor de 254 millones de dólares, lo que refleja la disminución de la confianza de los compradores.

La industria textil de Bangladés lleva años siendo objeto de un intenso escrutinio en lo que respecta a las condiciones laborales, especialmente tras el derrumbe del complejo Rana Plaza en 2013, en el que murieron más de 1.100 trabajadores y resultaron heridos alrededor de 2.500.

El sector textil y de la confección representó casi el 85 % del total de las exportaciones de Bangladés, que el año pasado ascendieron a 55.000 millones de dólares.