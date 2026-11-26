Según el informe mensual de la OIM, que recoge datos oficiales del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), el flujo de deportaciones entre enero y octubre de 2026 superó en 10.958 personas a la cifra contabilizada en los primeros diez meses del año anterior.

Solo en octubre se registraron 4.844 personas retornadas al país, un 14,6 % más que las 4.227 contabilizadas en el mismo mes de 2025. No obstante, la cifra representó una disminución del 4 % respecto a septiembre de este año, cuando se registraron 5.050 retornos.

Del total de personas retornadas en octubre, 4.238 eran hombres (87,4 %), 438 mujeres (9 %) y 168 niñas, niños y adolescentes (3,6 %), de acuerdo con el reporte de la OIM, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2026.

Estados Unidos fue el principal país desde donde se produjo el retorno, con 4.116 personas, equivalente al 85 % del total registrado en octubre. Le siguieron México, con 704 retornados (14,5 %), y Guatemala, con 24 (0,5 %).

Las autoridades de Tegucigalpa registran que en Estados Unidos viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado por la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que afectan a su país.

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El 83,2 % de los deportados en octubre (4.028 personas) fue atendido en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula, en el norte del país; el 11,7 % (570) en la terminal de Omoa, también en el Caribe; y el 5,1 % (246) en el centro Belén.

En todo 2025 se registraron 42.928 deportaciones de hondureños, la mayoría desde Estados Unidos y Guatemala, según cifras oficiales.

Las remesas enviadas por migrantes hondureños en el exterior superaron los 12.000 millones de dólares en 2025, cerca del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Banco Central de Honduras.