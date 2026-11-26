"Quiero ser clara, nosotros no estamos dispuestos a poner nuestra firma en un presupuesto en virtud del cual tengamos que dar más para recibir menos. Así de sencillo", dijo Meloni a su salida de la cumbre de los líderes de la UE.
Y agregó: "Creo que todavía estamos a años luz de solucionar este problema" y subrayó que "no es optimista" al respecto.
Asimismo, afirmó que "aunque existe una voluntad común de alcanzar una solución antes de finales de diciembre", ,no permitirá que los tiempos " determinen el resultado de este asunto. No tengo una línea roja de carácter temporal. Tengo condiciones".
"Cuando el acuerdo sea un acuerdo que considere válido y justo para Italia, entonces firmaré. Antes no estoy dispuesta a firmar nada", aseveró.
La mandataria no quiso entrar cuestiones técnicas, pero declaró que "existe un problema con los criterios utilizados para el reparto, que terminan perjudicando o pueden perjudicar a Italia. Todo esto debe reequilibrarse":
"Además, está toda la cuestión de la cohesión y de la Política Agrícola Común, que, en nuestra opinión, no pueden sacrificarse para financiar nuevas prioridades", añadió.
Respondiendo a una pregunta sobre los últimos ataques de Ucrania a un buque ruso frente a las costas de Libia destacó: "Creo que la guerra no debe ni puede extenderse al Mediterráneo. Considero que debemos ser muy claros al respecto con nuestros amigos ucranianos y también con nuestros socios".
Pero resaltó que, asimismo, hay que "hacer todo lo posible por seguir ayudando a Ucrania a defenderse".