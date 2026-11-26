"Debemos constatar que las ideas sobre cómo debemos configurarlo siguen estando muy alejadas entre sí. Esto no es nada sorprendente en este punto de las negociaciones; todos sabemos que se necesita tiempo y mucha buena voluntad para acercar posturas tan distantes", dijo Merz en una comparecencia ante los medios durante la cumbre de líderes europeos celebrada hoy en Bruselas.

El canciller alemán reiteró las reclamaciones de Berlín para el próximo marco financiero plurianual: un recorte del gasto por debajo de la última propuesta sobre la mesa, una "mayor equidad" en las contribuciones de los estados miembros, más peso de los recursos propios e "identificar las prioridades correctas".

Señaló en concreto que Europa "debe fortalecer su economía y garantizar la seguridad", y aludió también a "una reserva" suficiente en las cuentas que permita financiar a Kiev largo plazo y a evitar "que Europa siga endeudándose", como "ya lo hizo masivamente con los fondos Next Generation y el respaldo a Ucrania".

"Si nos acercamos sobre la base de estos principios, en realidad muy sencillos, confío en que logremos un acuerdo todavía este año", dijo Merz, quien también dijo que Berlín "hará todo lo posible" por lograrlo.

Se refirió también a las elecciones que celebrarán varios estados miembros el próximo año, y que complicarían la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de 2028 a 2034, "por lo que todos deberíamos —y todos nos estamos esforzando por ello— encontrar una conclusión antes de fin de año", insistió.

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La cumbre de líderes convocada para hoy en Bruselas estaba centrada en las discusiones presupuestarias y ha vuelto a poner de manifiesto las amplias diferencias sobre las futuras cuentas del bloque, lo que hace peligrar que logren un pacto antes de que acabe el año, como se habían comprometido, y a pesar de la nueva propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que incluía un recorte del 10,2 % sobre el volumen total de gasto.

Los Veintisiete tenían previsto continuar con las negociaciones durante una segunda jornada de la cumbre este día 27 en caso de lograr avances significativos, pero ante la falta de progresos darán por concluida la sesión pasada la medianoche de este jueves al viernes.

"Sabemos que no alcanzaremos un acuerdo hoy o mañana, así que concluiremos las conversaciones al final de la jornada", dijo Merz, quien añadió que los Veintisiete "se prepararán para otra reunión del Consejo intensa a partir del 17 de diciembre", en alusión a la última cumbre prevista del año y marcada en el calendario para cerrar el presupuesto.