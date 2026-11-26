"El Parlamento Europeo no dará el visto bueno sin más, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Tenemos que ver a qué consenso llega el Consejo después de que se superen todas las líneas rojas (...) y en ese momento habrá que analizar si se puede llegar a los 361 votos a favor que hacen falta (en el pleno)", dijo Metsola en una rueda de prensa durante la cumbre.

El equipo negociador del Parlamento Europeo para el próximo presupuesto de la UE ha sido crítico con los recortes en el último borrador a largo plazo, que debaten los líderes este jueves y viernes, del 10 % frente a la propuesta de la Comisión Europea, aunque celebra que ahora contemple la creación de un impuesto sobre las multinacionales digitales.

Preguntada por si el Parlamento estaría dispuesto a dar luz verde a las cifras que se manejan, que aún no tienen consenso entre los líderes europeos, Metsola rechazó "especular" pero señaló que las negociaciones serán más fáciles si se tiene en cuenta la postura de la Eurocámara, que puede aprobar o rechazar las cuentas en su conjunto.

La presidenta de la Eurocámara incidió en que cada euro del presupuesto "genera alrededor de tres euros en beneficios económicos" para los europeos e insistió en que esto debe ser "tangible", con "mejoras reales en la vida de las personas, desde las escuelas que renovamos hasta los hospitales que modernizamos, pasando por las carreteras que mejoramos".

"Por eso será muy difícil explicar un recorte de más de 46.000 millones de euros en los fondos de cohesión con respecto a los precios del actual presupuesto. En última instancia, el éxito de un presupuesto y su valor se medirán por la diferencia real que suponga para nuestras comunidades, para nuestras familias, para nuestros agricultores y para nuestras empresas", recalcó.