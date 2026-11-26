Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 2,31 %, hasta los 50.990,21 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 272 millones de acciones por un valor de 2.313 millones de euros (unos 2.537 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés lideró las ganancias entre las principales bolsas europeas y recuperó la cota de los 48.000 puntos, favorecido por el repunte de las tecnológicas y a pesar de las dudas en el sector de la inteligencia artificial (IA), que habían provocado fuertes pérdidas en las últimas sesiones.

En una jornada sin valores en negativo dentro del selectivo, las mayores subidas correspondieron al grupo automovilístico Stellantis (8,82 %), el fabricante de cables Prysmian (6,57 %), la multinacional italiana de ingeniería Saipem (4,64 %), el fabricante de microchips STMicroelectronics (4,58 %) y la empresa de semiconductores Technoprobe (4,31 %).