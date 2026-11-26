"La reunión de esta mañana es un gesto de apoyo y ratificación de lo que es la excelente relación entre Argentina y Paraguay", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, Pablo Quirno, durante una declaración junto a su par Rubén Ramírez en el Palacio de Gobierno de Asunción.

Milei se convirtió en el primer presidente en visitar a Alliana desde que asumió el poder, el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera a Peña tras hallarlo culpable de "mal de desempeño de funciones" a raíz de la caída de la entidad financiera Ueno bank, a la que el exgobernante fue vinculado.

Quirno señaló igualmente que el Gobierno argentino puso a disposición de Paraguay sus "equipos económicos y financieros" para ayudar a su vecino a transitar la crisis tras la intervención de Ueno bank de "la mejor manera posible".

Por su parte, Ramírez destacó que los presidentes "han reafirmado y ratificado las relaciones de hermandad" entre sus Gobiernos y pueblos en una visita que, consideró, "representa la reafirmación" de las "relaciones bilaterales, regionales y globales".

Como parte de la "voluntad de dar un renovado impulso" a las relaciones bilaterales, el canciller paraguayo explicó que abordaron diversos temas de su agenda común esta jornada, con prioridad en aspectos relativos a la integración física.

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En este sentido, indicó que las autoridades discutieron sobre la renovación de puentes y puestos de control fronterizos, como el que une a la ciudad argentina de Clorinda con el distrito paraguayo de Puerto Falcón.

Asimismo, dialogaron sobre los proyectos hidroeléctricos de Corpus Christi y de Itá Corá–Itatí, con los que persiguen ampliar una integración energética coronada por la administración conjunta de la represa binacional de Yacyretá.

Ramírez también aseguró que los países acordaron "dar continuidad" a sus programas de cooperación en materia de seguridad, inteligencia y ciberseguridad, en el contexto de la participación de ambos en el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Peña, quien ha sido acusado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho dentro de la investigación por la intervención de Ueno, era cercano a Milei, ambos economistas de profesión.

El gobernante argentino llegó a afirmar que, bajo la conducción de Peña, Paraguay se había transformado en "un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica" en Suramérica.

Además, durante la gestión del ahora exmandatario, Milei visitó a Paraguay en abril y septiembre de 2025, así como en enero pasado, cuando se firmó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

La llegada de Milei en este viaje oficial se produce un día después de la visita del canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien expresó la "plena disposición" de su país de "trabajar de manera franca, abierta y constructiva con el nuevo Gobierno de Paraguay".