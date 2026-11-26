Los soldados realizaban una operación en el sector Mina El Olivo, del municipio de Urcuquí, en Imbabura, cuando fueron atacados con disparos por estos presuntos criminales, quienes, "al verse superados por la rápida reacción y maniobra del personal militar, huyeron del sector", agregó la institución en un comunicado.

Tras asegurar el área, los militares localizaron un campamento clandestino estructurado con ocho refugios, con capacidad para albergar a aproximadamente 25 personas.

En el lugar se hallaron más de 200 municiones de armas, tres alimentadoras para fusil, chalecos tácticos, una mochila militar y otras prendas de color negro, un "uniforme de origen colombiano", teléfonos móviles, 50 gramos de droga, y otros insumos que utilizaban para vivir y extraer minerales de manera ilícita.

De acuerdo al Ejército, esta operación representa una afectación económica estimada en 35.000 dólares a las estructuras criminales que financian la minería ilegal.

Ecuador intensificó los operativos contra la minería ilegal en el último año, especialmente después de que once militares fueran asesinados en mayo de 2025 en una emboscada en la Amazonía, durante una operación contra grupos dedicados a esta actividad.

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El Gobierno atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera, disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que también vincula con Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento de Ecuador y que ha sido denominado como "terrorista" por Estados Unidos y Argentina.