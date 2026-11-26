Montenegro sostuvo el miércoles por la noche, en una entrevista con la televisión pública RTP, que la Asamblea de la República no puede obligar al Gobierno a legislar en materias que considera de su competencia.

El primer ministro dejó abierta la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el desacuerdo.

La primera medida prevé suprimir el IVA de una cesta de alimentos entre enero y marzo de 2027 y deja al Ejecutivo la tarea de definir qué productos quedarían exentos.

Montenegro dijo que no elaborará esa lista y puso en duda que la rebaja fiscal se trasladara efectivamente a los precios.

La segunda medida busca compensar la pérdida de ingresos por el IVA con la retirada de un beneficio fiscal para los propietarios que cobran alquileres de hasta 2.300 euros mensuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incentivo reduce del 25 % al 10 % el tipo del impuesto sobre la renta que se aplica a esos ingresos. El jefe del Ejecutivo anunció que mantendrá el tipo reducido.

El Partido Socialista (PS) y Chega, de ultraderecha, respaldaron ambas enmiendas. Sin embargo, tomaron posiciones distintas en la votación final del martes.

El PS se abstuvo y permitió que salieran adelante las cuentas del Gobierno minoritario, apoyadas por el Partido Social Demócrata (PSD) de Montenegro y su socio conservador CDS-PP. Chega votó en contra.

Los socialistas han pedido al Gobierno que reconsidere su decisión. En tanto, el diputado de Chega Bruno Nunes afirmó en el canal SIC Notícias que la posición de Montenegro pone en cuestión "el funcionamiento normal de las instituciones" y emplazó al presidente de la República, António José Seguro, a pronunciarse.

El líder de Chega, André Ventura, tiene previsto hacer una declaración este jueves al mediodía.

Montenegro descartó dimitir y afirmó que quiere agotar la legislatura, que concluye en 2029.