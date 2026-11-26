"La manipulación de cifras ha sido desde hace mucho tiempo uno de los instrumentos favoritos de los occidentales", dijo Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, en un comunicado.

Shoigú, que acusó a Rutte de "sacar de la nada" ese paralelismo, dijo que para valorar "la magnitud de la agresión" en Vietnam hay que recordar que EE.UU. lanzó contra los países de la región 7,5 millones de bombas, "más que todos los bandos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial juntos".

Además, criticó al jefe de la OTAN por ocultar la muerte de 3,4 millones de vietnamitas, incluido dos millones de civiles, a lo que hay que sumar los 400.000 muertos en Laos y Camboya. Y añadió que entre dos y cinco millones de personas sufrieron los efectos de los ataques químicos de Washington.

"Con todo, Vietnam no es el único ejemplo de doble rasero de Rutte. Recordemos aunque sea Afganistán, donde las víctimas de 20 años de ocupación occidental superan las 200.000 personas", resaltó.

Rutte subrayó recientemente que Rusia perdió en octubre más de 50.000 hombres en el frente ucraniano, entre muertos y heridos, y lo comparó con las pérdidas sufridas por el ejército estadounidense durante los 14 años de combates en Vietnam.

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La reacción de Shoigú, exministro de Defensa que únicamente reconoció 5.937 muertos en las filas de las Fuerzas Armadas rusas en septiembre de 2022, tiene lugar después de que medios independientes estimaran en más de 700.000 los soldados rusos fallecidos en Ucrania.

Los portales Meduza y Mediazona concluyeron tras analizar la base de datos jaqueada de Rosstat (Servicio Federal de Estadísticas Estatales de Rusia) que Rusia ha perdido medio millón de hombres entre febrero de 2022 y septiembre pasado, a lo que hay que sumar más de 200.000 desaparecidos.

Esta cifra es casi nueve veces mayor que los soldados que el Ejército Rojo perdió en la toma de Berlín en 1945 (aproximadamente 78.000). Además, Moscú habría registrado más de 55.000 muertes en sus filas en los primeros nueve meses de 2026, considerado el peor año de Rusia en cuanto a ganancias territoriales.

Por lo tanto, estiman los periodistas, por cada kilómetro cuadrado de terreno ucraniano conquistado el Ejército ruso perdió entre 120 y 180 efectivos, dos o tres veces más que el año pasado.

El caso más sangrante es la batalla por el control de la ciudad ucraniana de Pokrovsk (60.000 habitantes antes de la guerra), en la que se calcula que el ejército ruso sufrió más de 100.000 muertes entre 2024 y principios de este año, según medios independientes.

El presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene que sus tropas tienen la iniciativa en todos los sectores del frente, que la toma del Donbás es cuestión de tiempo y se niega hablar de bajas en sus filas.