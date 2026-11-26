Los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ayudarán en tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas, según informó el Ministerio de Defensa.

Entre los integrantes del dispositivo figuran tres médicos, ocho enfermeros y quince técnicos sanitarios, así como dos ambulancias.

Asimismo, efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas.

El personal procede de los destacamentos de la UME en las islas Canarias (océano Atlántico) con refuerzos procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Morón de la Frontera (Sevilla).

El despliegue se ejecutará a lo lago del día de hoy, dijo Defensa.

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El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, explicó que se trata de una misión "eminentemente sanitaria", pero con el apoyo de otras capacidades, que no detalló.

El despliegue responde a la solicitud realizada la víspera por el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, ante el "desborde" de los medios para afrontar la emergencia migratoria que atraviesa El Hierro, con una población de unos 12.000 habitantes.

De los más de 10.000 inmigrantes llegados a El Hierro en embarcaciones precarias en lo que va del mes de noviembre, casi 3.000 llegaron entre el lunes y el miércoles.

El número de efectivos y medios de la UME podrá ampliarse en caso de que la evolución de la situación lo requiera, señaló Defensa.