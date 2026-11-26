Thiaroye sur Mer (Senegal), 26 nov (EFE).- Yaye Bayam Diouf es un referente en la lucha de las mujeres senegalesas. Su vida dio un vuelco el día en que perdió a su único hijo en el mar. Desde entonces, trabaja por visibilizar un drama que desangra a Senegal. "Las aulas se vacían, los jóvenes se van. ¿Qué futuro de país tendremos?", se pregunta en una entrevista con EFE.

La localidad de Thiaroye sur Mer tiene un lugar propio en la historia de Senegal: fue escenario de una cruenta masacre colonial que costó la vida a cientos de fusileros africanos en 1944. Hoy, es una de las comunidades más castigadas por la emigración ilegal. De sus costas han partido miles de migrantes con destino a Canarias.

Sus vecinos conocen bien a Yaye Bayam. Trabaja activamente con las mujeres y es vicealcaldesa de esta localidad costera próxima a Dakar que, como otras muchas, acusa el desequilibrio entre una incipiente industrialización y una tradición pesquera en declive.

Alrededor de la mitad de sus más de 60.000 habitantes son menores de 25 años. Por eso, el zarpazo de la emigración es tan devastador. Aunque ya no se trata solo de jóvenes, alerta Yaye Bayam, sino de familias enteras con menores.

A sus 76 años, esta activista senegalesa es una de las voces más reconocidas sobre el impacto de la migración. Su único hijo desapareció en el mar hace 20 años, cuando intentaba llegar a España. Fue, dice en la entrevista con EFE, "un punto de inflexión" para demostrar que, "contando con la mujer, es posible lograr una transformación estructural".

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Asegura que sufre "violencia psicológica, verbal y de todo tipo" por "ser una mujer que quiere un cambio", pero eso no la ha frenado para impulsar la Federación Nacional de Asociaciones de Familias de Migrantes Desaparecidos, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, y cooperativas locales para mujeres.

Thiaroye sur Mer es una comunidad pesquera. "Todas nuestras tierras han sido malvendidas debido a una urbanización galopante. El mar sigue ahí, pero a día de hoy no hay pescado, ni un solo pez", explica.

"¿Qué hacen entonces los pescadores? Cogen sus cayucos: 'Barça o Barsakh' (Barcelona o muerte). Ese lema nació aquí, en mi pueblo. El lema 'Mbëkk mi' (travesía clandestina) salió de mi pueblo", continúa.

"Antes se decía que Europa tenía una población envejecida, pero hoy vemos que es Senegal quien tiene una población envejecida, porque todos los jóvenes válidos y capaces se han ido a buscar una vida mejor a Europa".

Aunque ahora "lo que se ve es inimaginable: cada día salen cinco cayucos con más de 200 personas a bordo, incluidas mujeres embarazadas y niños de dos o tres años".

Esta semana, dice, de la comunidad partió un padre con sus dos esposas y sus cinco hijos. "La emigración actual ya no tiene un perfil definido, ni edad, ni sexo. Ahora la familia al completo se organiza para irse. Esto debería ser una señal de alerta para nuestros gobernantes".

Yae Bayam Diouf es una de las pocas mujeres que habla del estigma de los desaparecidos. En una comunidad patriarcal, "sin un hombre, una familia está abocada a desaparecer, sufre estigmatización".

Las madres de emigrantes exitosos "son consideradas grandes señoras (madrinas) dentro de sus familias políticas. En cambio, nosotras, las que tenemos hijos desaparecidos que no han sido encontrados ni vistos, sufrimos el juicio de que la madre no ha educado bien a su hijo".

"Por eso muchas ni siquiera quieren salir; se esconden en casa, no quieren hablar, ni comunicarse", explica.

"Somos musulmanes, creemos en la vida y también creemos en la muerte; pero cuando no ves el cuerpo de tu ser querido desaparecido, cuando no lo has visto ni vivo ni muerto, ese trauma psicológico te paraliza: provoca angustia, problemas, enfermedades, ganas de aislarse y de no comunicarse con nadie".

Las esposas de desaparecidos no pueden volver a casarse ni abandonar el hogar familiar, no reciben ayudas sociales, sus hijos no cuentan con becas escolares ni pueden retirar dinero de su marido en el banco porque no hay documentación que acredite la desaparición.

"Hace falta un acompañamiento psicológico, pero también jurídico", reclama Yaye Bayam, aunque reconoce que al tratarse de migración irregular pocas acuden a las autoridades.

El reconocimiento de sus derechos plantea una dura batalla judicial, pero la activista celebra que ya hay un precedente en que la justicia ha dado la razón a la esposa de un desaparecido que iba a ser desalojada de su propia casa por su familia política.

Yaye Bayam lucha por integrar a los jóvenes en el desarrollo de Senegal y crear alternativas de migración legal. "No se trata de decirles 'no os mováis, quedaos en vuestra casa', cuando vosotros (europeos), cada vez que queréis venir a Senegal, venís. ¿Por qué nosotros, cuando queremos ir a Europa, tenemos tantos problemas?", lamenta.

"Nos han vendido un espejismo a través de las redes sociales, que presentan Europa como El Dorado. Nos venden todo eso como un sueño. Por eso nosotras también hacemos campañas de comunicación para contar la realidad: para decir que el problema está en nuestros países, pero que la solución también debe surgir de nuestros países y de nosotros mismos".

"La vigilancia en las fronteras es buena", pero "la migración no debe ser militarizada", defiende. "El ser humano nace libre y también tiene derecho a circular libremente, pero hagámoslo de forma legal", agrega.

"Construyamos puentes y no muros. Sin eso no se puede hablar de futuro", concluye.