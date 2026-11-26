La apertura de la embajada en Bielorrusia se dio en el marco de la V sesión plenaria de la Comisión Mixta Económica Comercial Científico y Técnica entre Nicaragua y Bielorrusia, indicó el Gobierno nicaragüense en una declaración, en la que no ofreció mayores detalles sobre la nueva sede diplomática.

Por Minsk encabezó la sesión el viceministro de Relaciones Exteriores y copresidente de la Comisión Mixta; y por Nicaragua, Ortega Murillo, representante especial de los copresidentes para los asuntos con Bielorrusia.

Durante la reunión se abordaron los temas de la cooperación en el ámbito industrial, la agricultura, y la alimentación, y se revisaron los programas y proyectos de suministro de maquinarias y equipos de Bielorrusia, productos farmacéuticos y servicios bancarios, entre otros, según Managua.

Además de Laureano Ortega Murillo, que es asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, la comitiva nicaragüense la integraron el ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez; el tesorero general de la República, Carlos Selva; y el director de Vigilancia Financiera del Banco Central de Nicaragua, Oknan Bello.

También la embajadora nicaragüense en Moscú y ministra asesora de la Presidencia, Alba Azucena Torres; el encargado de negocios de Nicaragua en Bielorrusia, Claudio Arana; y el cónsul honorario de Managua en el Minks, Peter Nicolaevich Sinkevich.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Daniel Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del autoritario presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.