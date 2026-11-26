A través de un decreto, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, acordaron la adhesión a ese Estatuto tras considerar que "es de vital importancia el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de los países en áreas como la salud humana, y el tratamiento de enfermedades".

La adhesión también reconoce la importancia de la biotecnología industrial y agrícola, y bioenergía, "al impulsar el desarrollo sostenible global mediante la aplicación de la ingeniería genética y la biotecnología, con un enfoque particular en los países en desarrollo", explica el decreto.

El Ejecutivo sandinista recordó, además, que la Junta de Gobernadores del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, en su 32° período de sesiones, celebrado el 19 y 20 de mayo de 2026 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), aceptó -por unanimidad- la formal adhesión de Nicaragua como Estado Miembro de ese Centro.

Managua argumentó que el Estatuto dispone, en el párrafo 3 del artículo 20, que los Estados que no hayan firmado el Estatuto de la reunión de plenipotenciarios el 13 de septiembre de 1983 o en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta la fecha de su entrada en vigor, podrán adherirse a él, al depositar los instrumentos de adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas en su calidad de depositario.

El Ejecutivo nicaragüense también explica que el 3 de diciembre de 1996, en Trieste (Italia), se adoptaron enmiendas del Estatuto en mención, según las cuales se revisan los procedimientos del Consejo Científico Internacional y la competencia del Director Ejecutivo para permitir una mayor flexibilidad y eficacia en la gobernanza del Centro.

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El Gobierno sandinista remitió a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado absolutamente por el oficialismo, la presente adhesión para su respectiva aprobación.