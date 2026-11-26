Aquellos ciudadanos que constan en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podían acudir presencialmente hasta este jueves al consulado español de la ciudad en la que se encuentren para registrar su voto en los comicios a las Cortes Generales que se celebran en España el próximo domingo 29 de noviembre.

Algunos de los que fueron a votar hoy en Bruselas llevan muchos años residiendo en Bélgica, mientras que otros votaban por primera vez desde fuera de España, según pudo constatar EFE en la representación consular.

Entre los ciudadanos que acudieron a votar también los había que no recibieron la documentación necesaria en sus domicilios, como un votante que se había mudado recientemente y que por tanto no tenía su dirección postal actualizada en el censo, según relató a EFE.

En cambio, la mayoría de usuarios que hacían cola esta mañana coincidían en que pudieron recibir las papeletas con antelación y, con los sobres -el del Congreso y el del Senado- en mano, acudieron a votar sin complicaciones.

Por su parte, un ciudadano que se identificó como Alejandro dijo estar "con muchas ganas" de votar, celebró que hubiese poca cola y aseguró que recibió las papeletas "a tiempo".

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"No he tenido tiempo, me he organizado para el último día", explicó una votante que no quiso identificarse respecto al hecho de votar el último día posible.

Los residentes en el extranjero podían descargar las papeletas con las candidaturas y votar en urna hasta este mismo jueves.

En cuanto a los votantes afectados por la conocida como ley de nietos, fuentes diplomáticas señalaron que el consulado está procesando por separado al resto de votos aquellos emitidos por estos ciudadanos, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo español.

Dicha instancia ha dejado en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los 163.355 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos, ante los recursos de los ultraderechistas Iustitia Europa y Vox.