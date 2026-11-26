La guía, refrendada por la Organización de Mujeres Árabes, incluye un modelo marco legislativo de 21 artículos que busca eliminar las lagunas legales que perpetúan la impunidad en Oriente Medio y el Norte de África ante la violencia sexual.

"En toda la región, las leyes sobre violencia sexual han servido a menudo para exonerar a los agresores en lugar de proteger a las víctimas o permitirles acceder a la justicia", afirmó la representante regional de la organización, Dima Dabbous, en el documento.

Dabbous denunció que el problema se agrava por marcos jurídicos que "priorizan el honor sobre la vida humana y la integridad corporal" y que "sirven para silenciar, e incluso castigar, a las supervivientes", por lo que instó a los legisladores y profesionales del derecho a emprender acciones de reforma.

Según el diagnóstico de Equality Now -que parte de su análisis comparativo regional publicado en 2025-, ninguno de los 22 Estados miembros de la Liga Árabe tipifica la violación dentro del matrimonio como delito.

En Jordania, Palestina (Cisjordania) y Siria la legislación excluye explícitamente la posibilidad de que una esposa sea violada por su marido, mientras que en Somalia, Sudán y Yemen las normas reconocen como un derecho la exigencia sexual del esposo en cualquier momento, lo que, sumado al matrimonio infantil, ampara en la práctica abusos contra menores.

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Asimismo, el estudio advierte que en Yibuti, el Líbano, Libia, Palestina, Somalia, Sudán y Siria la violación sigue definiéndose por el uso de la fuerza física y no por la falta de consentimiento "libre, voluntario e inequívoco", lo que deja sin protección a víctimas paralizadas por el miedo, la coacción o el abuso de poder.

Aunque la ONG reconoce avances importantes como la derogación en Jordania del artículo 308 de su Código Penal o las reformas en Túnez y Marruecos, alerta de que persisten leyes que eximen de pena al violador si se casa con la víctima -vigentes en Siria, Libia, Irak y Argelia, y con resquicios en el Líbano para víctimas de entre 15 y 18 años-, además de acuerdos económicos o perdones familiares que extinguen la responsabilidad penal.

Para revertir esta situación, la ley modelo propuesta por Equality Now establece que el delito de violación abarca cualquier penetración sexual no consentida, no prescribe -ni siquiera en contextos de conflicto armado- y prohíbe cualquier atenuante o exención basada en el matrimonio, la reconciliación, la compensación económica o la defensa del "honor".

El informe también plantea blindar a las denunciantes frente a la revictimización judicial al declarar inadmisible cualquier prueba sobre su historial sexual, vestimenta o conducta moral, eliminar el requisito de corroboración adicional de su testimonio y prohibir que sean procesadas por adulterio, delitos contra la moral o falsas denuncias tras reportar una agresión.