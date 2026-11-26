El juez federal argentino Daniel Rafecas citó a declarar para febrero de 2027 a tres integrantes de la prelatura: el vicario auxiliar Mariano Fazio, número dos de la organización a nivel mundial; el exvicario regional Víctor Urrestarazu y el exsecretario de la sección Mujeres Gabriel Dondo.

El Ministerio Publico Fiscal describe un mecanismo por el que al menos 44 mujeres, en su mayoría menores de edad y en situación económica vulnerable, fueron atraídas al Opus Dei con la promesa de recibir hogar y educación y luego destinadas a realizar tareas domésticas en Argentina y otros países.

"La prelatura del Opus Dei recibe este llamado con plena disposición a colaborar y, como lo viene expresando desde hace varios años, considera que constituye un paso necesario para esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico", expresó la organización en un comunicado.

Además, sostuvo que, por primera vez, los acusados "tendrán la oportunidad procesal de presentar su versión y aportar los elementos que permitan a la Justicia evaluar el caso a partir de hechos concretos y no de una narrativa creada para distorsionar la realidad".

Los tres imputados deberán declarar en el marco de una investigación por "trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre" de una mujer identificada como M.I.E., la única de las 44 denunciantes cuya acusación no ha proscrito.

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El Opus Dei cuestionó la aplicación de la figura penal de trata de personas en este caso y sostuvo que "no guarda relación alguna con los hechos narrados por la denunciante".

Asimismo afirmó, en un comunicado, que para formular la acusación se realizó "una descontextualización completa de lo que significa una vocación dentro de la Iglesia católica".

La denunciante ingresó al Opus Dei cuando era menor de edad, a mediados de la década de 1980, y estuvo en la organización hasta 2015, donde realizó "tareas domésticas en forma permanente, en jornadas extensas y sin descanso efectivo, sin disponer de los ingresos que percibía, con sus comunicaciones y vínculos familiares restringidos y con su vida personal y su salud sujetas a decisiones ajenas", según el escrito remitido por el juez Rafecas.

M.I.E. padeció durante esos años un "progresivo deterioro de su salud física y psíquica, con un cuadro depresivo que habría sido abordado únicamente mediante medicación psiquiátrica, sin modificación alguna de sus condiciones de trabajo y de vida, y hasta su salida de la institución", agrega el documento judicial.