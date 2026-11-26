La reunión, que ya había avanzado la semana pasada el Gobierno, se produce en plena escalada en Oriente Medio, en un contexto especialmente tenso para Riad, donde los hutíes de Yemen han intensificado sus ataques en los últimos días.

"La reunión brindará la oportunidad de revisar los avances en el marco del acuerdo, fortalecer la coordinación institucional, ya que, como saben, todavía se encuentra en proceso de evolución, y debatir asuntos de interés mutuo", declaró el portavoz del ministerio, Sajjad Haider Khan, en una rueda de prensa el viernes.

El pasado 7 de agosto, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca (MJDA, en inglés), para formalizar la defensa colectiva entre las tres naciones.

En virtud del acuerdo, tres de las potencias militares y económicas más relevantes del mundo musulmán han pactado que un ataque contra uno de ellos se considerará un ataque contra todos.

Antes de este encuentro, los representantes se han reunido en dos ocasiones, la primera el pasado 31 de agosto en Estambul, en lo que se denominó como el Comité Estratégico Político y de Defensa (SPDC), y una segunda en Riad el pasado 5 de octubre.

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La cita reunió a los ministros de Asuntos Exteriores, los ministros de Defensa y los jefes de las Fuerzas de Defensa o Jefes del Estado Mayor de las Repúblicas de los tres países.

El anuncio se produce tras unas declaraciones del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien señaló la semana pasada que el comité de seguridad de alto nivel del acuerdo se reuniría en Islamabad antes de finales de noviembre.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Sajjad Haider, indicó que los tres países habían acordado celebrar la reunión.