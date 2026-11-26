"Uno de los temas de conversación es la cuota, no solamente de carne, sino de todos los productos", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, en relación a la agenda del país suramericano en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se celebrará el venidero 4 de diciembre en Uruguay.

En este sentido, indicó que el reparto de las cuotas no puede medirse por el antecedente de volumen de mercados de Argentina, Brasil y Uruguay, los otros miembros plenos del Mercosur, porque el desarrollo industrial del país se detuvo tras la Guerra de la Triple Alianza, en la que Paraguay quedó diezmada tras enfrentar a estas tres naciones entre 1864 y 1870.

"Pedimos que se respete al Paraguay como un país que tiene una potencia productiva tremenda, ese 25 % (de cuota de exportación) es necesario para que nosotros podamos seguir atrayendo inversiones", añadió.

A finales de septiembre pasado, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, calificó de "vergüenza" que los miembros del Mercosur no hayan acordado aún el reparto de las cuotas de envíos contemplados en el acuerdo comercial del bloque con los Veintisiete.

"Estamos justamente en una posición que no es caprichosa ni reivindicativa, o histórica, sino que solamente estamos pidiendo lo que nos corresponde y lo que nos pertenece", dijo entonces Ramírez durante su participación en un foro en Asunción para evaluar el impacto del histórico acuerdo.

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Mientras que en junio, el canciller citó como ejemplo de las asimetrías que vienen ocurriendo en el reparto de las cuotas la propuesta de los socios de conceder a Paraguay un rango de envíos de carne fresca de entre 300 y 600 toneladas, cuando la cuota global asignada por los Veintisiete al grupo suramericano supera las 6.000 toneladas.

Uruguay, que entregará a Argentina en la próxima cumbre la Presidencia pro tempore del órgano, confirmó a inicios de septiembre que existe una "diferencia importante" con Paraguay respecto a la distribución de las cuotas.