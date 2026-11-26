Con el voto salvado de opositores, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó el 'Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026' a fin de autorizar al Ejecutivo a acceder a un crédito de "hasta por la cantidad de 11 billones 600 mil millones de bolívares sin céntimos o su equivalente en divisas al tipo de cambio oficial que se fije".
El diputado Lobo explicó durante la sesión que esta "es una operación financiera que busca regularizar y reinsertar a Venezuela en el escenario multilateral" y que se trata de "un crédito puente", es decir, la adquisición de un recurso "de forma temporal para cubrir un requerimiento de flujo de caja y de esa manera poder cubrir deuda con organismos multilaterales".
Según dijo, el préstamo se le solicitará a un país con el que Venezuela ya está en conversaciones, sin revelar más detalles.
Este crédito puente va a facilitar el préstamo para cubrir deudas vencidas con los organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, añadió el diputado al recordar que Venezuela está en default.
"Con esos recursos, ese crédito puente, nosotros saldamos lo que tenemos vencido con estos organismos multilaterales y esos organismos multilaterales, de manera inmediata, nos otorgan un préstamo para nosotros cancelarle al país que nos facilitó esos recursos", continuó.
El Parlamento autorizó además al Ejecutivo nacional a acceder a créditos por un monto de hasta 1.180.000.000.000 bolívares (1.276 millones de dólares a la tasa oficial de este jueves) para "refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública nacional", según el documento aprobado y leído en la sesión, sin que se dieran detalles al respecto.
El Gobierno de Venezuela reportó el martes, luego de años, que la deuda pública del país ascendía a 237.544 millones de dólares al cierre de 2025, equivalentes a cerca del 242 % del producto interno bruto, una situación que calificó de insostenible.