Durante una presentación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que se celebra en la ciudad sureña del Cusco, Cuba dijo que se han creado cuatro grupos de trabajo para estudiar y elaborar propuestas sobre estos temas.

"La meta es bajar fuertemente la tasa de informalidad laboral, del 70 % que tenemos hoy día a la media regional, que es cercana al 48 %", señaló.

El ministro precisó que la mayor tasa de informalidad laboral se presenta en las microempresas del país, donde llega al 90 %, lo que implica que hay "personas que trabajan todo el día, pero que no van a tener jubilación ni tienen seguridad social".

En las grandes y medianas empresas la informalidad llega a un 20 % y en las pequeñas es de 50 %, añadió.

Al referirse al acceso al crédito formal, indicó que Perú tiene un nivel de bancarización del 35 % de su PIB, mientras que en la región este llega a un 50 %.

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"Algo tenemos que hacer para ir más rápido. No va de acuerdo al tamaño que hoy tiene Perú", sostuvo.

Cuba también dijo que se han "querido meter a profundidad dentro de la ecuación de ingresos fiscales", ya que Perú tiene "una deuda pública debajo de 30 %" de su PIB y se busca que esto se mantenga en el tiempo, porque han encontrado la "ingrata sorpresa" de que la evasión de los impuestos a las ventas y a la renta llega al 9 % del PIB.

"El mismo país orgulloso de tener solvencia fiscal, baja deuda pública, tiene al interior una evasión grosera, por encima del promedio de la región, que es 6,7 %", criticó.

El ministro señaló, además, que en la reforma que se proyecta también se va a considerar la variable de la inversión pública, que actualmente llega al 5,2 % del PIB.

"No es baja, es 50 % más alta que el promedio de la OCDE. Es casi el doble de la inversión pública que tiene Colombia, Chile o Brasil. Sin embargo, está perforada", comentó antes de decir que "el 40 % de las obras públicas están paralizadas".

Por ese motivo, informó que se va a "dar una nueva ley de inversión pública, para sellar esa cañería que está rota y que se queda botada".

Cuba también dijo que aunque las proyecciones especializadas indican que Perú va a tener un crecimiento de 3,2 % en el período 2026-2030, el Gobierno considera que va a llegar al 3,8 %, a pesar del impacto que tendrá el fenómeno climático de El Niño durante los próximos meses.

"Seguramente nos va a golpear el próximo año, pero ya pasado el fenómeno vamos a volver a saltar y mantenernos arriba en el resto del periodo", acotó.