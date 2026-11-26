A lo largo del año se realizaron siete quemas para destruir unas 64,8 toneladas de droga en un horno especial que se encuentra en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, ubicada en el este de Lima.

Hasta el momento, se habían incinerado unas 54,1 toneladas de narcóticos en las seis incineraciones anteriores, a los que se suman las 10,7 toneladas de este jueves.

Las sustancias destruidas comprenden principalmente cocaína, marihuana y ketamina, incautadas por los agentes antidrogas y de otras unidades especializadas de la Policía Nacional en diferentes regiones del país.

La mayor cantidad de la cocaína decomisada ha provenido de intervenciones policiales realizadas en Apurímac, Ayacucho y Junín, donde se encuentra el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país, en la que se elabora prácticamente la mitad de la cocaína que se produce en Perú, segundo productor mundial de esta droga.

Así mismo, los decomisos de marihuana corresponden a operativos ejecutados en la sureña Puno, fronteriza con Bolivia; La Libertad, Junín, Ayacucho, Huánuco y la norteña Tumbes, fronteriza con Ecuador.

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"Cada tonelada de droga que decomisamos y destruimos significa menos recursos para las organizaciones criminales. Estamos golpeando sus economías ilegales, debilitando su capacidad de financiamiento y cerrando el paso a sustancias que alimentan distintas actividades delictivas", señaló durante el acto el ministro del Interior, César Astudillo.

El titular de la cartera destacó la operación ejecutada el pasado 10 de noviembre en el populoso distrito limeño de Villa El Salvador, donde se incautaron 608 kilos de clorhidrato de cocaína que tenían como destino México, en un operativo donde también se detuvieron a tres personas.

En el operativo, los agentes intervinieron una fábrica de muebles de madera aglomerada que era utilizada como fachada para almacenar el alijo ilícito.

Así mismo, Astudillo advirtió sobre la evolución de las organizaciones criminales, que ya no operan necesariamente en una sola actividad ilícita, sino que diversifican sus fuentes de financiamiento y articulan delitos como narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, entre otros, lo que deriva en violencia y disputas por territorios y zonas de influencia.