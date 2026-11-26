Del total enviado, el 63,8% correspondió a agroexportaciones no tradicionales.

Los diez países que concentraron el 78,7 % del total del valor exportado en los primeros nueve meses del año fueron Estados Unidos, Países Bajos, España, Inglaterra, Chile, México, Colombia, China, Ecuador y Canadá.

Con estas cifras, Perú se consolida como primer productor y exportador mundial de arándanos, uvas y quinua, así como el segundo productor y exportador mundial de paltas (aguacates), espárragos, jengibre y ajíes.

Al cierre de 2025, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron más de 8.104 millones de dólares. Además de estos productos que Perú reparte a más de 100 mercados distintos, el país destaca por su producción de carmín de cochinilla, café y cacao.

El Midagri estimó que las exportaciones agrarias pueden llegar a los 15.000 millones hasta finales de este año, una cifra que se trasladará en "mayores ingresos a los pequeños productores, el incremento del empleo productivo en el campo, la obtención de un mayor flujo de divisas" y la consolidación de Perú "como uno de los principales proveedores de alimentos del mundo".

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En Perú, 13 de los 24 departamentos del país mostraron un crecimiento en sus exportaciones, especialmente de las regiones de la costa, que registraron un crecimiento del 5,3% respecto al mismo período del año anterior.

Es el caso del norteño departamentos de Tumbes, fronterizo con Ecuador, cuyo crecimiento en un 269,6 % estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de arroz blanqueado, remezclas para la alimentación animal y maní sin cáscara.

Por su parte, Piura, también fronteriza con Ecuador, experimentó una subida del 16,7%, cuyos principales productos de exportación fueron mangos frescos, alcohol etílico y bananas o plátanos frescos.

En la sierra andina , Pasco fue el departamento que más crecimiento experimentó con un 76,3 %, gracias a su café sin tostar y sin descafeinar, lana sin cardar ni peinar y mangos frescos.

En la Amazonía, los departamentos de Madre de Dios generaron los mayores envíos de nueces del Brasil sin cáscara, madera moldurada y otras maderas tropicales, un 31,4% más respecto al año anterior.

Además, Loreto, la región más extensa del país, que limita con Ecuador, Colombia y Brasil, experimentó un aumento del 29,4 % de crecimiento gracias a las exportaciones de cacao en grano crudo, café sin tostar y sin descafeinar, y otros mamíferos.