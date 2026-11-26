En la ciudad surandina de Cusco, Fujimori declaró que la firma de la adenda representa "un paso fundamental hacia la justicia social en Perú", dado que se trata de "un recurso estratégico que pasaba por su puerta pero no entraba a su casas", pues a pesar de que el yacimiento de gas natural de Camisea está en la región Cusco, su población no tenía acceso a él.

Este acto de firma con los gobernadores de las siete regiones beneficiadas "ha puesto primero a sus pueblos sin politizar, sin egoísmos personales, ni medias verdades", agregó la mandataria.

En ese sentido, Fujimori resaltó que "más de 300.000 familias, es decir un millón de personas, se van a ver beneficiados con el uso de un gas limpio y económico", una vez que terminen de construirse las redes de distribución.

Actualmente, el servicio de gas natural domiciliario e industrial que distribuye Cálidda está en Lima y la vecina provincia del Callao.

"La reactivación del Sistema Integrado de Transporte de Gas en la Zona Sur (Sitgas) avanzará en paralelo, vamos a trabajar simultáneamente en soluciones que permitan resolver la vida de los ciudadanos", afirmó la gobernante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta semana, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, explicó ante una comisión del Congreso que la adenda al contrato con Cálidda contempla una inversión privada ascendente a 550 millones de dólares para implementar plantas y redes de gas natural en quince ciudades de Apurimac, Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Huancavelica y Ucayali.

Shinno agregó que la adenda con Cálidda permitirá suministrar gas natural directamente a domicilios, transporte y actividades productivas en las ciudades beneficiarias en el centro y sur, y que el Sitgas es una iniciativa de naturaleza diferente pues contempla el transporte del gas natural desde Camisea a través de un gasoducto.

El ministro detalló que también está contemplada la construcción de 4 'city gates' (conexiones de ciudad) en cuatro ciudades que estarán abastecidas con un ducto, además de 12 plantas satélites de regasificación, con más de 3.789 kilómetros de redes de distribución.

Durante su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el principal foro empresarial de Perú, la gobernadora de Cusco, la izquierdista Verónika Mendoza, pidió que no se firmara la adenda con Cálidda al considerar "una falta de respeto" que la empresa ofrezca 800 conexiones para la población de Quillabamba, capital de la provincia donde está el yacimiento de Camisea.