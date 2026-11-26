La sintonía ideológica de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y de su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, ha propiciado el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones al más alto nivel, luego de varios momentos de crisis y desencuentro por el apoyo del entonces presidente boliviano, el socialista Luis Arce, al encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022).

Tas el fallido autogolpe de Estado protagonizado por Castillo y su posterior encarcelamiento a finales de 2022, el Gobierno de Bolivia y el expresidente Evo Morales reclamaron su libertad y se pronunciaron en contra de su sucesora, Dina Boluarte, motivo por el que el Ejecutivo retiró a su embajador en La Paz.

Tras la investidura de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia en noviembre de 2025, los Gobiernos de ambos países acordaron retomar las relaciones y en febrero se concretó la restitución de sus respectivos embajadores.

El último Gabinete Binacional en celebrarse entre Perú y Bolivia fue en 2021, cuando en La Paz el encuentro estuvo liderado por el entonces presidente boliviano, Luis Arce, y el peruano, Pedro Castillo.

Esta interrupción rompió una costumbre instaurada en 2015 entre los países andinos de celebrar anualmente el encuentro.

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La agenda, según anticipó al canal Bolivia TV el viceministro boliviano de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, estará centrada en el intercambio comercial, especialmente en mejorar la movilización de la carga boliviana través de Perú y en el acceso a los puertos peruano de Ilo y Matarani, en el sur; y en el puerto de Chancay, al norte de Lima, que permite una ruta directa a China.

Tradicionalmente la carga boliviana se ha movilizado principalmente por el puerto chileno de Arica, el más cercano a su territorio, si bien Perú siempre se ha mostrado abierto a dar facilidades al vecino país.

En ese sentido, se trabaja en un convenio entre la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) de Perú, para facilitar las operaciones portuarias bolivianas.

También un punto central de la reunión será la modernización de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, una entidad compartida que gestiona la cuenca del lago navegable más alto del mundo que comparten los países.

Asimismo, también abordarán la lucha compartida contra el narcotráfico y la minería ilegal, así como la ampliación de servicios migratorios con el objetivo de que el punto de control situado en Desaguadero funcione las 24 horas, además de establecer otro en el paso San Lorenzo-Extrema, en la frontera amazónica de los dos países.

Como trasfondo de este encuentro estará el caso del consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, encarcelado por el presunto intento de feminicidio de su pareja, y cuyas herramientas digitales de manejo de redes sociales también se sospecha que puedan haber sido utilizadas en las elecciones peruanas que ganó este año Fujimori.

Cerimedo estuvo en Lima el 28 de julio, día de la investidura presidencial de Fujimori, e incluso estuvo supuestamente vinculado con un sitio web llamado 'Ojo de cóndor', diseñado para revisar el escrutinio.

"No sé a qué corresponde (la visita). Lo habré saludado, pero no tengo comunicación ni relación con él", apuntó la gobernante al ser consultada por ello y asegurar que no tiene "relación personal, ni laboral" con Cerimedo, con quien también coincidió en un gala celebrada en febrero en Mar-a-Lago (Florida, Estados Unidos).