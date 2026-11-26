En este caso, la víctima fue Nereyda Frías Palacios, de 58 años, con residencia en el reparto Sosa de la ciudad de Las Tunas (este), indicó el informe de AT en las redes sociales.

Sobre el suceso detalló que la mujer murió a manos de su pareja, Héctor Santiesteban, de 68 años, en la vivienda que ambos compartían, y que el agresor se quitó la vida.

Las feministas señalaron que la violencia de género "no tiene edad, afecta a mujeres de todos los grupos de edad y responde a desigualdades estructurales que pueden persistir durante toda la vida".

En ese sentido remarcaron que "ninguna señal de violencia debe minimizarse por la edad de la víctima o de su agresor", en clara referencia al nuevo caso que han registrado.

También contaron que Frías "era una maestra muy querida en su comunidad", y citaron opiniones de las redes sociales en las que "amistades, compañeros de trabajo y ex-alumnos" la recuerdan como "una excepcional maestra de primaria, que dedicó gran parte de su vida a la educación de generaciones".

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El informe señaló que investigan doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre en contexto feminicida alertados en 2025; así como trece posibles feminicidios y 18 intentos alertados en 2026.

AT ha insistido en su preocupación por el aumento de los feminicidios en el curso de este año y ha denunciado que la violencia se agudiza en medio de la profunda crisis económica, energética y social que padece la isla.

Su más reciente informe actualizó que ha documentado 381 feminicidios en Cuba entre 2019 y 2026.

Las feministas han reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y ha confirmado que en juicios realizados en 2025 los tribunales de la isla identificaron un total de 49 mujeres mayores de quince años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas.