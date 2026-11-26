"El gobierno cubano debería responder a esta carta, que se hace eco de las demandas históricas provenientes de la sociedad civil cubana y que sugiere poner fin al uso de los presos como canje político, también con visión de Estado", puntualizó el texto de plataforma opositora.

El llamamiento ocurre pocos días después de que los congresistas demócratas Gregory W. Meeks y Joaquín Castro pidieran al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la liberación de más de 200 presos políticos cubanos, en una carta en la que también abogaron por la diplomacia para abordar las preocupaciones y diferencias entre Washington y La Habana.

La misiva de los dos congresistas, que consideran la excarcelación un "gesto humanitario significativo", aparece fechada el 18 de noviembre y fue publicada este lunes por el diario estadounidense USA Today.

El CTDC por su parte, también consideró "importante que esta iniciativa pueda contribuir a fomentar espacios de diálogo bilateral" en los cuales se tenga en cuenta "la apertura económica, el respeto irrestricto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el reconocimiento de las instituciones y organizaciones independientes de la sociedad civil cubana".

Señala asimismo que "este propósito y gesto" podría dar paso a "una oportunidad estratégica para una visión de Estado a partir de la potencial confluencia bipartidista de la política estadounidense hacia Cuba a partir de 2027".

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Reiteró que "la sociedad civil cubana ha propuesto, con diversas aproximaciones, una amnistía para todos los presos políticos" (...) "acompañada de la despenalización del disenso como cierre definitivo al ciclo de la prisión por motivos políticos en Cuba".

La ONG Prisoners Defenders (PD) registró un total de 1.353 presos políticos en Cuba al cierre de octubre de este año y denunció un "crecimiento de la represión alarmante" que "no distingue edades, ni sexo".

Según los datos de PD, con sede en Madrid, el país caribeño ha totalizado 2.256 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021 hasta finales de octubre de 2026.

Cuba vive una profunda crisis energética y económica que ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas en medio de los apagones, la carestía de alimentos y medicamentos, y serios problemas en el suministro de agua potable.