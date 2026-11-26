Las autoridades neerlandesas detectaron señales de que estas empresas formaban parte de un mismo "entramado" dedicado a la explotación de taxis, en el que se pudieron cometer delitos como blanqueo de capitales y falta de presentación de declaraciones fiscales, además de acumular multas de tráfico pendientes de pago.

Algunos conductores operaban sin las licencias necesarias o utilizaban permisos cedidos por terceros, y también se detectó una ausencia de trabajadores contratados en las empresas investigadas.

Los agentes también detectaron falta de colaboración durante las inspecciones, uso de tarjetas de conductor falsificadas y conducción bajo los efectos de las drogas.

La Policía subrayó indicios de que "se ocultaban deliberadamente las relaciones de propiedad" de los vehículos, lo que dificultaba determinar quiénes eran los verdaderos propietarios de algunos de los taxis.

El embargo no implica la retirada física de los coches, sino un bloqueo en el registro nacional de vehículos de Países Bajos (RDW), lo que impide su venta, exportación o desguace mientras siga vigente la medida.

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Este mecanismo, que se aplica en Países Bajos desde abril de 2021, permite a los propietarios seguir utilizando los vehículos, y continúan obligados a mantener el seguro, pagar los impuestos y cumplir con las inspecciones técnicas obligatorias, aunque queda prohibido "el cambio de titularidad" del coche.

Según la policía, el embargo de los más de 600 taxis "altera considerablemente el modo de operar" con el que las empresas implicadas mantienen su entramado.